Nuevo Telegram 6.0, organiza tus chats en carpetas y olvídate de distracciones

Hay muchos motivos por los que usar Telegram en vez de otras aplicaciones de mensajería instantánea como Whatsapp, aunque mucha gente no se haya dado cuenta de ello.

Si aún no te decidías a dar el salto, la última actualización de Telegram lo puede haber hecho mucho más fácil; porque Telegram 6.0 añade algunas características que van a hacer tu vida mucho más fácil, especialmente si tienes muchos chats.

Eso es lo peor de usar mucho Telegram: que probablemente tendrás incontables chats abiertos. Algunos son personas con las que hablas a diario, otros son bots que publican información que te interesa, y con otros no has hablado en tu vida pero no los quieres perder por si acaso.

Llegan las carpetas a Telegram

La nueva actualización de Telegram se centra en ayudarnos a organizar nuestros chats, para que siempre tengamos a mano lo que necesitamos. La principal novedad es, sin duda alguna, las nuevas carpetas de chats.

Básicamente, el nuevo Telegram nos permite recopilar diversos chats en una pestaña, dependiendo de su temática, si los usamos mucho, o simplemente porque son nuestros preferidos. Por ejemplo, pongamos que sigues a varios bots de ofertas para pillar siempre los mejores precios; si eres como yo, probablemente tendrás la lista de chat llena de estos bots.

Eso puede ser una molestia, porque cada vez que publican algo, y eso es a menudo, subirán en la lista de chats. La solución en este caso es crear una carpeta en la que meter a estos bots; si quieres consultarlos, sólo tienes que entrar en ella y verlos.

Lista de carpetas en Telegram

Los chats que metas en carpetas no desaparecen de la vista principal. Más bien la idea es que crees una carpeta para cada tipo de uso que le das a Telegram. Por ejemplo, reuniendo los chats del trabajo en una carpeta, los personales en otra, los bots en otra, etc.

La vista principal sigue ahí con todos los chats. Las carpetas aparecen como pestañas en la parte superior de la app, indicando la cantidad de mensajes sin leer; si pulsamos en la pestaña, aparecerá la lista de chats empezando con los últimos que han publicado, como es habitual. En la app de escritorio, el espacio de pantalla adicional permite personalizar las carpetas con diferentes iconos, que aparecen en el lateral en vez de en la parte superior.

Cómo crear carpetas

Crear una carpeta es bien sencillo. Sólo tienes que mantener pulsado el botón de "Chats" en la parte inferior de la app; aparecerá un menú con el que puedes crear la carpeta, indicando su nombre en "Añadir carpeta personalizada".

Proceso de creación de carpetas en Telegram

A continuación puedes seleccionar las cuentas que quieras en la carpeta. Telegram también recomienda carpetas personalizadas, con las cuentas con mensajes no leídos, o sólo con cuentas personales.

Carpetas en Telegram

Otra novedad importante es que ahora no tenemos límite a la cantidad de chats que podemos anclar; por lo que podemos dejar siempre los más importantes más arriba.

Si hay un chat que nos molesta por cualquier razón, pero que no queremos eliminar, ahora podemos archivarlo. Dependiendo de la app, esta opción aparecerá al deslizar a la izquierda, o al seleccionar el chat pulsando en "Editar". Los chats archivados no se pierden, sólo dejan de aparecer en la lista de chats; en cuanto recibamos un mensaje, volverán a aparecer como siempre.

Telegram 6.0 ya está llegando a todos los usuarios, y probablemente podrás actualizar ya.

