Después del "efecto 2000", llega el "efecto 3000": Windows no se instala en algunos PCs

Si tienes una cierta edad, puede que las palabras "efecto 2000" te produzcan una cierta nostalgia. En su día fue toda una historia colectiva que nos hizo preguntarnos si no estábamos dependiendo demasiado de la tecnología.

Efecto 2000, o Y2K bug, es el problema provocado por la manera en la que algunos ordenadores almacenan un dato tan vital como es la fecha actual. Si lo piensas, hay varias maneras en las que podrías escribir la fecha, dependiendo de dónde vivas o las costumbres de cada persona.

El problema concreto ocurre si el sistema almacena sólo las dos últimas cifras del año; algo que era muy habitual en su día: tú no nacías en el 1984, sino "en el 84".

El sucesor del efecto 2000

Un sistema informático que almacene la fecha de esa manera, puede mostrarla de manera incorrecta cuando empiece el año 2000. Por lo tanto, en el cambio de año estos ordenadores mostrarían que la fecha es el 01/01/1900.

Hasta Time se sumó al pánico generalizado por el efecto 200

Parece un error sin consecuencia, pero vital en sistemas que dependen de la fecha correcta para funcionar. En su día se habló desde aparatos clínicos que dejarían de funcionar a satélites que caerían del cielo al no comprender qué fecha era. En perspectiva, parece algo ridículo.

Es cierto que se exageraron las consecuencias y que hubo hasta películas sobre el tema; pero no lo es menos que, si hoy podemos contarlo de esta manera es gracias al trabajo que se hizo para adaptar todos los sistemas, o al menos, los más importantes.

Sacamos todo esto a colación porque el último bug sufrido por algunos usuarios de Windows 10 es muy familiar, hasta el punto de que ya se está llamando "efecto 3000", o "Y3K Bug".

Según confirma Bleeping Computer, la versión 1909 de Windows 10 tiene un error que hace que no se pueda instalar en equipos que tienen la fecha incorrecta. Eso normalmente no es un problema: el bloqueo ocurre si la fecha de la BIOS en la placa base es el 19 de enero de 3001 o posterior.

El problema ocurre si la fecha de la placa base está mal configurada Carey Holzman

En ese caso, Windows sufre un error en el segundo reinicio de la instalación, y esta nunca terminará; por lo tanto, nos quedará un ordenador sin sistema operativo usable. No solo eso, sino que si cambiamos la fecha de la BIOS para intentar arreglar el problema y volvemos a intentar la instalación, Windows cambiará la fecha de la placa base automáticamente a la errónea. Mientras intentes seguir usando el mismo espacio de almacenamiento, el error persistirá.

Este problema ocurre tanto en placas base de Intel como de AMD. La fecha de la placa base no es de esas cosas que solemos tocar, así que la cantidad de usuarios afectados es mínima; al fin y al cabo, cada vez es menos necesario entrar en la BIOS para cambiar la configuración.

Cómo arreglarlo

Hasta que Microsoft lance una nueva versión de Windows, la única manera de arreglar este problema es cambiar la fecha de la BIOS a una correcta, o que sea anterior al 19 de enero de 3001, antes de instalar Windows 10.

Si estamos sufriendo del bug, la solución es limpiar todas las particiones del disco duro o SSD en el que vayamos a instalar Windows.

Es cierto que este "efecto 3000" no es tan catastrófico como el efecto 2000; y de hecho, es poco probable que ninguno de nuestros lectores lo encuentre.

Pero es interesante ver cómo se repiten los errores; para que haya ocurrido algo semejante, no solo han fallado los fabricantes de placas base (que no deberían permitir fechas superiores al 2099) sino también Microsoft por no incluir una comprobación inicial de la fecha antes de la instalación.