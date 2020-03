El coche de cuatro asientos más rápido del mundo: así es el Koenigsegg Gemera

Koenigsegg es una marca con un nombre difícil de recordar, pero sus coches no lo son. Está especializada en "hiper-coches", ejemplos de lo que es posible hacer aún cumpliendo las leyes.

Y es que los Koenigsegg son algunos de los deportivos más extremos que puedes conducir, eso si tienes el dinero y los contactos necesarios, claro; está especializada en coupés capaces de romper el récord del mundo de aceleración, por ejemplo.

Digamos que si te compras un Koenigsegg, es para dejarlo en el garaje y sacarlo sólo para el circuito o para ocasiones muy especiales, no para conducirlo a diario; no son nada prácticos, y el conductor tiene la máxima prioridad. Hasta ahora.

Nuevo Koenigsegg Gemera

Si alguna vez te has preguntado qué pasaría si en Koenigsegg decidiesen hacer un coche práctico, el Gemera es la respuesta. Pero no te confundas; esto no es un SUV de lujo para llevar a los niños al colegio; y de hecho, sigue siendo un coupé, es sólo que tiene cuatro asientos, dos más de lo habitual en esta marca.

Es la primera vez que Koenigsegg mete cuatro asientos en uno de sus coches, y se nota. La marca no ha querido sacrificar absolutamente nada, así que las formas del Gemera pueden parecer algo extrañas; la caída del techo se retrasa para poder ganar más espacio, y el efecto provocará más de una discusión.

Las puertas del Koenigsegg Gemera se abren como tijera para facilitar el acceso Koenigsegg

Este diseño ha sido necesario porque Koenigsegg no quería hacer como el resto. Los coupés de cuatro asientos son muy comunes, pero la inmensa mayoría de las veces los asientos traseros son demasiado pequeños para ser útiles, y no tienen acceso a ninguna de las funcionalidades del coche; como un órgano vestigial que en su día servía para algo.

Interior del Koenigsegg Gemera Koenigsegg

En cambio, los asientos traseros de Gemera son iguales que los delanteros, y por lo tanto envuelven el cuerpo para mantenernos en el sitio durante las curvas. No solo eso, sino que si vamos atrás disfrutaremos de pantallas, climatizador, un reposabrazos, y de hasta posavasos (ocho en total).

El interior también destaca por un elemento ya común en todos los coches nuevos: una gigantesca pantalla compatible con Apple CarPlay, que nos permitirá disfrutar de nuestra música favorita con los 11 altavoces integrados.

Motor híbrido de 1.700 caballos

Parece que estoy hablando de una berlina nueva, pero en realidad el Gemera sigue siendo un Koenigsegg, y eso implica que es un monstruo. Con este modelo, el fabricante sueco estrena un nuevo motor híbrido de 1.700 caballos y 3.500 Nm de par motor.

Koenigsegg Gemera Koenigsegg

El motor de combustión es un "simple" 2.0 litros de tres cilindros, que sorprende por alcanzar 600 caballos por si solo. Lo llamativo es que aceptará prácticamente cualquier combustible, desde etanol hasta E85 o gasolina normal y corriente.

Del resto se encargan los tres motores eléctricos, que aportan 1.100 caballos; dos se centran en las ruedas traseras y el tercero está instalado en el cigüeñal y se encarga del arranque.

Koenigsegg Gemera Koenigsegg

Gracias a todo esto, el Gemera será sin dudarlo el coche con cuatro asientos más rápido del mercado, alcanzando los 100 km/h en apenas 1,9 segundos y alcanzando los 400 km/h de velocidad punta. Y curiosamente, tendrá un modo sólo eléctrico que durará unos 50 kilómetros.

El Koenigsegg Gemera será uno de los coches más deseados, y por lo tanto tendrá un precio acorde, alrededor del millón de dólares; sólo se fabricarán 300 unidades. Pero eso es poco para disfrutar del lujo de llevar a tus hijos al colegio con semejante monstruo.