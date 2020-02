Windows 10 esconde un genial editor de vídeos: así puedes descubrirlo

Microsoft tiene una manía que a muchos no nos gusta, y es de ocultar a sus usuarios cambios específicos que piensa llevar a cabo (o que directamente ya ha ejecutado), provocando molestias o beneficios por el camino. Ha vuelto a suceder, pero esta vez en el buen sentido, sin actualizaciones peligrosas de por medio. Ahora, Microsoft ha incluido una función en Windows 10 muy especial.

Ha añadido a la app de fotos de Windows 10 un editor de vídeos bastante práctico. La firma de Redmond ha tenido a bien el añadir un editor de metraje similar al que encontramos en la gran mayoría de alternativas del mercado (claro está, bastante más limitados) para que podamos editar nuestros clips en un santiamén.

Pero, ¿cómo podemos activarlo y empezar a usarlo? De nuevo, Microsoft no ha dado demasiadas explicaciones a lo largo de su lanzamiento, pero ahora sí ha dado muchos detalles sobre la que promete ser la función estrella de su app de fotos.

El editor de vídeos de Windows 10

Editor de vídeos. Manuel Fernández

Sin que apenas nos diésemos cuenta, Microsoft ha añadido de improvisto un editor de vídeos genial a la app de fotos de Windows 10. Una vez la abramos, nos aparecerán varias notificaciones hablándonos de la actualización y desde el primer momento podremos usarla sin problemas. Si tienes instalado Windows 10, la actualización será completamente gratuita; tan solo tienes que actualizarla desde la Microsoft Store o directamente dejar que lo haga por sí sola.

El editor en sí es bastante simple; nos permite realizar tareas de edición básicas, como cortar, reducir, ampliar, cambiar velocidades del metraje, etcétera. Un panel de preview corona la interfaz, con un sistema muy simple para empezar a usar tus proyectos ya sea de forma local, situados en la nube o provistos directamentes de una web. Una función interesante nos permite elegir un álbum de la galería, y el editor automáticamente realizará un clip para nosotros, ahorrándonos el trabajo.

Editor de vídeos de la app de Fotos. Manuel Fernández

Pero, ¿por qué en la app de Fotos y no separado en forma de app nueva? Quizás Microsoft haya querido apostar por otro tipo de usuarios: los que necesitan apps de edición de vídeo no demasiado caras y que ofrezcan aunque sea mínimos resultados para trabajo on the go. Este cumple con todas ellas; es una app sencilla que busca el core de usuarios que quieren algo más intermedio entre las alternativas de Adobe pero que siguen atados a los cortadores y editores "gratuitos" de Internet.

El sistema funcionará de forma muy similar a cómo lo haría un editor normal, basándose en proyectos que podemos gestionar y compartir con otros usuarios. Hemos de hacer énfasis en que este editor difícilmente será para alguien que busque una experiencia "profesional" como podrían ofrecer apps más populares como Final Cut Pro y eso no es malo; ¿en cuántas ocasiones nos hemos visto en la situación de querer editar o cortar un vídeo y no tener una herramienta nativa en nuestro dispositivo?

La instalación no requiere ningún misterio; simplemente tendremos que actualizar la aplicación de Fotos de Windows 10 desde la Microsoft Store, cosa que ya de por sí esta lo hará de forma automática. Es decir, la próxima vez que inicies Fotos, seguramente te enteres de que te ha llegado esta actualización gratuita con estas notificaciones. Este es otro movimiento de Microsoft por intentar explotar su propio ecosistema de apps; algo problemático dada la escasez de funciones en él.

Recuerda, abre la app de Fotos de Microsoft y pincha sobre "vídeo nuevo", momento desde el cuál podrás empezar a editar cualquier vídeo que quieras. Quizás a muchos nos hubiera gustado que Microsoft lanzara una app separada para tener una herramienta de edición propia dentro de su plataforma, pero eso no quita que el nuevo editor no sea más que suficiente para todos los que usamos Windows de forma más casual.