Un iPhone más abierto: Apple sopesa que se puedan cambiar las apps por defecto

Puede que no te hayas dado cuenta si usas iPhone, pero no puedes usar apps de terceros por defecto. Es decir, cada app cumple su función; si queremos acceder a nuestro correo, obligatoriamente tendremos que usar o bien la app de iOS o descargar una aparte, teniendo 2 apps para exactamente la misma tarea. iOS no nos permite seleccionar apps de terceros para las funciones básicas del sistema.

Esto es muy molesto, ya que nos obliga a descargar apps de terceros y encima si queremos hacer algo en el sistema automáticamente nos llevará a la app predeterminada de Apple. ¿Queremos abrir una dirección de correo electrónico? El acceso directo de la acción nos llevará a la app Correo de Apple. Para usar otra como Gmail, tendremos que descargarla y hacer el proceso manualmente.

Esto por fin podría acabar: según Bloomberg, Apple se está planteando cambiar esto y permitir a los usuarios el usar otras apps de terceros para las tareas predeterminadas del sistema. Iría más allá, ya que se estaría planteando incluso abrir su HomePod a servicios de terceros.

iOS sería más libre

iPhone X.

Según fuentes de Bloomberg, Apple estaría planteándose el permitir a sus usuarios usar apps de terceros de forma predeterminada. Esto ya se puede hacer en Android de forma nativa desde hace muchos años; el sistema nos pregunta qué app queremos usar para qué tarea y podemos usar para ella la app que nosotros elijamos, lejos de las apps nativas de Google.

Concretamente, Bloomberg habla de permitir a los usuarios el establecer otras apps como navegadores o clientes de correos como predeterminados en detrimento de las de Apple. Este problema empezó desde el lanzamiento de la App Store en 2008, y por motivos obvios favorece las apps de Apple ante alternativas de otros desarrolladores, que se quejan de la obvia ventaja de los de Cupertino en su propia tienda de apps.

Este detalle también genera dudas legales; los legisladores anti-monopolio han atacado en varias ocasiones a Apple por estas cuestiones, lo que ha llevado a la firma a tomar ciertas decisiones en su tienda. Sin embargo, este sería un paso a medias, ya que la filtración de Bloomberg da la idea de que se limitaría a este permiso solo en el navegador y el correo.

Sin embargo, son las más lesivas en este apartado; si abrimos un enlace web, independientemente de en qué app estemos nos llevará automáticamente a Safari. Si queremos gestionar un correo, nos llevará a la app de Correo, consiguiendo que apps como Outlook o navegadores rivales lo tengan más difícil para competir ontra Apple.

Multitarea en iOS.

El HomePod es otro de los pasos que daría Apple ante una liberalización de su ecosistema; por ahora, está cerrado a los servicios de música de Apple, en este caso Apple Music y Apple Podcasts. Esto, obviamente, lo limita mucho. Apple permitiría a su HomePod reproducir música de servicios rivales como Spotify o Amazon Music. Las fuentes de Bloomberg aseguraron que esto se estaba ya discutiendo dentro de la firma.

Dudas legislativas

iOS 13. Apple

Actualmente Apple preinstala unas 38 apps en sus iPad e iPhone y, como ya hemos dicho, no se pueden usar de forma predeterminada otras apps. Este movimiento alude a cuestiones de seguridad según Apple (la cuál no ha dado su opinión al respecto de esta información), pero esta práctica se puede ver como un movimiento sutil de los de Cupertino para empujar poco a poco a sus usuarios para que estos usen sus apps de forma predeterminada frente a otras alternativas.

Spotify ya llevó a Apple a los tribunales por priorizar sus apps y la Cámara de Representantes de Estados Unidos, en una charla anti-monopolio, afeó estas prácticas de Apple. Los legisladores han ido presionando de forma sutil a Apple preguntando si la compañía estaría dispuesta a permitir a sus usuarios el usar apps de terceros.

No sería raro que Apple lo hiciera; ya no solo por ofrecer más ventaja a sus desarrolladores, sino también para guardarse las espaldas ante futuros bandazos de los organismos anti-monopolio estadounidenses.

Apple puede estar lejos de conseguir dar este paso. Las fuentes de Bloomberg aseguran que los desarrollos previos a esta decisión están en fases muy tempranas y que no hay nada decidido. En caso afirmativo, este cambio se daría en iOS 14 y, quizás, en una versión extendida sin limitarse a las apps de Correo y Safari.

Via | Bloomberg