¿Te ha llegado un mensaje raro a tu Samsung? Esto es lo que ha pasado

Seguro que esta mañana te ha llegado una notificación de Samsung a tu smartphone Galaxy. Un mensaje raro; "1 1". Normalmente, esto da pie a pensar en las peores situaciones, como un hackeo o que alguien nos está mandando una broma. ¿Qué ha pasado entonces para que tanta gente se haya preocupado?

Esta notificación ha aparecido en multitud de dispositivos Samsung Galaxy y bajo la app "Buscar mi móvil", algo que ha suscitado todavía más el pánico entre algunos usuarios. ¿Están buscando mi móvil? ¿Quién lo está haciendo? Afortunadamente, se ha descubierto que no está ocurriendo nada raro.

Este mensaje simplemente ha sido una notificación que Samsung ha enviado por error y no afecta al funcionamiento ni del sistema operativo ni del smartphone en sí. Y sí, ha salido la misma Samsung a la palestra a calmar las pasiones y a asegurar que no hay problema alguno.

¿Qué es esta notificación?

Notificación de OneUI. Borja Simancas Delgado

En muchos dispositivos Samsung Galaxy ha aparecido esta notificación, que ponía simplemente "1 1". Sin ningún significado, sin ningún tipo de mensaje, nada más que eso. Quizás lo que más suscitó temor entre muchos usuarios fue que viniera de la app "Buscar mi móvil". Como es lógico muchos de estos usuarios preguntaron a la misma Samsung acerca de lo ocurrido.

Si tienes ciertos conocimientos tecnológicos es más que probable que no le hayas dado mucha importancia a esta situación. No son raras este tipo de notificaciones, que sirven para testear ciertos servicios o hacer pruebas, por ejemplo, en servidores. No son comunes tampoco, pero no suelen ser problemáticas en la mayoría de casos. Tal y como ha explicado Samsung a El Androide Libre, este ha sido el caso:

"La notificación se ha enviado automáticamente a un número limitado de dispositivos Galaxy.

Podemos asegurar a nuestros usuarios que esta notificación no afecta a sus dispositivos en ningún sentido.

Queremos disculparnos con nuestros clientes por las molestias que esto les pueda haber causado y nos aseguraremos de que no vuelva a ocurrir un hecho similar en el futuro.

Samsung, desde su cuenta de Twitter, también ha dado explicaciones:

No se preocupe, se trata de una notificación enviada por error mientras se hacían pruebas en los servidores que no ha tenido ningún efecto en su terminal, ni tampoco se ha producido una incidencia con su privacidad. Lamentamos las molestias que pueda haberle causado💙📲 — Samsung España (@SamsungEspana) February 20, 2020

Queda claro entonces que simplemente Samsung estaba haciendo algún tipo de prueba y que se envió esta notificación por error. La causa estaba en que estaban haciendo pruebas en sus servidores y, como hemos explicado, esta notificación no ha tenido ningún tipo de problema. Además, esta notificación ha llegado a un número de dispositivos limitado, por lo que el "impacto" no ha sido demasiado importante.

Cuando veas este tipo de cosas, te recomendamos buscar canales de contacto oficiales con tu fabricante y preguntar sobre lo sucedido. Este tipo de cosas pasan, por lo que es importante no entrar en pánico y buscar información antes de hacer absolutamente nada.