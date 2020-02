Las consolas portátiles de Hasbro resucitarán en 2020, un ataque de nostalgia a tu bolsillo

La nostalgia vende, y es algo que se ha estado comprobando de forma más exacerbada en el terreno de los videojuegos y las consolas. Las renovaciones de consolas clásicas están a la orden del día, y una nueva adición se une al plantel de recuerdos sacados de un cajón: las Tiger, las portátiles de Hasbro.

Estas portátiles provenientes de los años 90 tenían ciertas particularidades; movían un único juego en un fondo de color con gráficos monocromo. Hasbro tiene planeado devolver a la vida estas consolas retro, exactamente como llegaron al mercado hace ya bastantes años.

Tanto es así que no llegarán con muchas de las novedades que esperaríamos de una portátil renovada; seguirán limitadas a un juego, por lo que habrá hasta 4 modelos distintos y sus títulos estarán directamente inspirados de los originales, con gráficos monocromo sobre fondos de color.

Las portátiles de Hasbro volverán

Tiger, de Hasbro Hasbro

Las Tiger de Hasbro se consideraban una versión más propia de un jueguete a las todopoderosas Game Boy de la época. Ahora volverán pero manteniendo su esencia, ya sea en clave de virtudes o desventajas. Los juegos que llegarán con estas consolas serán 'Sonic The Hedgehog 3', X-Men Project X', 'Transformers' y 'Little Mermaid'. No veremos gráficos renovados ni variedad en los títulos, lo cuál para muchos será una buena noticia.

La consola funcionará con 2 pilas AA, y tendrá un coste absurdamente bajo: 14.95 dólares. Se comercializará en agosto, al menos en preventa. No se espera que llegue antes de otoño, y por ahora su venta se limitará a Estados Unidos. Sin embargo, no sería raro que la pudiéramos ver en mercados europeos.

Hasbro ha sido parca en detalles, ya que se deja datos en el tintero, como sus características técnicas. Es difícil pensar en esta consola adaptada en tiempos modernos, ya que de nuevo, estamos limitados a un solo título. Quizás esta consola se venda en unidades limitadas, pensadas para los más amantes del espectro retro de los videjuegos y que busquen más coleccionismo o nostalgia antes que jugar a estos juegos de formato único.

Hasbro Tiger. Hasbro

Tanto es así que Hasbro ha asegurado que mantendrán la sencillez de sus controles y, como hemos mencionado antes, sus gráficos. Dudosamente podrán entretener a alguien en un mundo repleto de videojuegos con gráficos alucinantes, siendo estos tremendamente accesibles y variados. Pero desde luego no es el punto que busca; en esencia, es otra vuelta al pasado que busca rememorar nuestros días de niños pequeños, y atacar a los 'feels' para sacar al niño que llevamos dentro. Solo que esta vez, tal y como fue antaño, sin gastarnos un dineral.

Via | Gizmodo