Diez características que WhatsApp aún no tiene pero que todos deseamos

Miles de millones de usuarios repartidos por todo el mundo usan WhatsApp como principal herramienta de comunicación en su día a día. Dicha situación hace que cualquier cambio en la plataforma, por mínimo que sea, afecte a una cantidad inmensa de gente.

En este sentido, hace poco os hablábamos sobre la transformación que sufrirá WhatsApp durante 2020, con novedades como el modo oscuro, un navegador propio, identificación de códigos QR y mucho más.

No obstante, ¿qué características debería introducir WhatsApp para ser aún mejor? Os hablamos de las más deseadas, según la que los propios usuarios han compartido en redes sociales.

¿Quién ha visto mi foto de perfil?

Se trata de una de las características más deseadas en prácticamente cualquier red social: saber quién visita nuestro perfil. Desgraciadamente, no es posible saberlo en casi ninguna de ellas, exceptuando LinkedIn.

Todos tenemos dentro un lado curioso al que posiblemente le gustaría saber quién ha entrado a nuestro chat de WhatsApp y ha mirado nuestra foto aunque finalmente haya optado por no escribirnos. ¿Llegará algún día esa característica a la plataforma?

Encuestas en grupos

Seguro que estás en el típico grupo de WhatsApp con decenas de amigos o familiares en el que no paran de hablar sin importar la hora o el día del año que sea, ellos seguirán whatsappeando.

Sin embargo, el verdadero problema sale a la luz cuando hay que tomar una decisión importante entre todos los miembros del grupo. ¡Ojalá pudiesen hacerse encuestas en los grupos! Todo sería mucho más fácil, desde luego.

Programar mensajes

Otra función que echamos de menos es la de programar mensajes. Quizás a algunos no les haga falta, pero los más olvidadizos seguro que agradecerían poder programar un mensaje para felicitar el cumpleaños a algún familiar o amigo. Sería una característica tremendamente fácil de implementar y de gran utilidad.

Mensajes destacados en grupos

Para aquellos que no lo sepáis, Telegram ya permite anclar un mensaje en un grupo para que todos los usuarios de éste lo lean nada más entrar al chat. Esta función tiene muchas ventajas, sobre todo para los perezosos que no quieran leerse cientos de mensajes y prefieran quedarse con lo más importante.

Chats y grupos temporales

Es bastante común la creación de grupos para un evento en concreto, ya sea un viaje, una celebración o cualquier variante similar. Como es lógico, una vez finalizado el evento, ese grupo sufre una muerte instantánea, nadie volverá a hablar en él hasta el final de los tiempos.

móvil con WhatsApp rawpixel

En este sentido, sería maravilloso que WhatsApp diese la posibilidad de crear grupos y chats temporales que, por ejemplo, se borrasen al llegar a una fecha determinada. Al menos, así dejaríamos de acumular grupos sin parar.

Avisos de cumpleaños

Sí, antes hemos hablado de una función para programar mensajes y poder evitar así que se nos olvide felicitar a nuestros seres queridos, pero, sería aún mejor si WhatsApp nos avisase el mismo día que nuestros contactos cumplen años.

Dicha característica existe desde hace años en Facebook y muchos desearíamos que estuviese también en WhatsApp. ¡Esa función salvaría cientos de relaciones!

'Bomba de humo' en los grupos

Aunque ya hay formas de evitar que te agreguen a grupos en los que no quieres estar, en ocasiones ya estamos dentro y no podemos evitar ese primer paso. Sin embargo, sería especialmente interesante poder salir de un grupo sin que apareciese una notificación al resto de miembros.

De este modo, el resto de componentes no se enterarían de que te has ido ni se preguntarían si el último mensaje te ha sentado mal. Es simplemente, que el ambiente de ese chat no te interesa. Una 'bomba de humo' virtual.

Silenciar a usuarios de un grupo

Sí, ya sabemos que supuestamente solo estás en los grupos de WhatsApp en los que quieres estar por decisión propia. No obstante, en ocasiones hay cierta persona a la que no aguantamos cada vez que escribe en el grupo.

Si te sientes identificado, seguro que estarías agradecido de que WhatsApp permitiese silenciar a ese usuario en concreto. ¡Ojalá lleguemos a ver esa mejora algún día!

Usarlo a la vez en diferentes móviles

WhatsApp ofrece a los usuarios multitud de ventajas a nivel comunicativo, sin embargo, uno de sus grandes problemas sale a flote cuando cambiamos de móvil. Tras más de 10 años de existencia, ¡aún no es posible utilizarlo en dos móviles al mismo tiempo!

Mucha gente agradecería dicha funcionalidad, sobre todo cuando tienen un teléfono nuevo y tienen que pasar toda su información de uno a otro. En el caso de pasar de un Android a otro Android la situación es menos dramática, pero si es de Android a iPhone o viceversa, habrá muchos más quebraderos de cabeza.

Si podemos usar Instagram o Facebook en diferentes dispositivos al mismo tiempo, ¿por qué no hacer lo mismo con WhatsApp?

Borrar mensajes sin dejar rastro

Desde no hace mucho es posible eliminar un mensaje ya enviado a otro contacto. Desgraciadamente, el receptor sabrá que lo has borrado, ya que recibirá un mensaje informativo. Estaría bien que WhatsApp eliminase esa información para que, en caso de equivocarnos, el receptor no tenga constancia de lo ocurrido.

¡Y éstas son algunas de las características que creemos que WhatsApp debería tener en un futuro para ser aún mejor! ¿Qué novedades introducirías tú?