Google quitará el Google Fotos ilimitado a los usuarios de iPhone

El Pixel 4 ha resultado ser un smartphone más polémico de lo que esperábamos; Google ha tomado algunas decisiones que aún provocan discusión en la comunidad. Tal vez la más chocante es que ya no tenemos almacenamiento ilimitado de fotos en Google Fotos al comprar un Pixel.

En cambio, si tenemos un iPhone no sufrimos de semejante limitación. Es chocante, pero es así, y hasta la propia Google se ha dado cuenta de las consecuencias que puede tener su decisión.

Lo advertimos hace un par de días. Si usas un iPhone, puedes aprovecharte del almacenamiento ilimitado de fotos en Google Fotos, sin perder ni un ápice de la calidad original.

Adiós al Google Fotos ilimitado en iPhone

El "truco" está en la manera en la que los iPhone pueden guardar sus fotos en el formato HEIC (o HEIF). Este es un formato que se está extendiendo cada vez más gracias a su gran relación calidad/tamaño de archivo.

Con HEIC, es posible almacenar fotografias con la calidad original, sin que el resultado sea un archivo "pesado". Y es gracias a eso que puede ser almacenado en Google Fotos tal cual, sin perder calidad.

Cuando Google Fotos recibe una fotografía, primero la analiza y comprueba qué pasaría si la comprimiese con sus algoritmos. En el caso de las fotos HEIC del iPhone, el resultado sería un archivo que ocuparía más, pese a perder calidad. Es por eso que Google no toca los archivos HEIC, y es por eso que podemos subir fotos de manera ilimitada.

HEIC contra JPG

Pero eso no encaja muy bien con los planes de Google. Dicho de manera directa, no queda nada bien que los más entusiastas de la compañía tengan que pagar por almacenamiento de imágenes, y los que están en la compañía rival, no.

Es por eso que Google ha decidido calificar esto como un "bug", según Android Police; un bug que "solucionará", aunque la solución suponga empeorar la experiencia del usuario, aparentemente. Google no ha explicado exactamente qué hará al respecto, pero los días de Google Fotos ilimitado en el iPhone están contados.

La cuestión es que, haga lo que haga, Google va a perder. Si empieza a comprimir las fotos provenientes de iPhone, tendrá archivos más "pesados" en sus servidores y fotos con peor calidad. Pero si mantiene este "truco", puede hacer que los compradores del Pixel 4 empiecen a hacerse algunas preguntas.