Locurón: los iPhone tienen Google Fotos ilimitado a máxima calidad, pero no los Pixel

Para la mayoría de compañías del sector, vender smartphones ya no es tan crucial: ahora lo importante es vender suscripciones a servicios. Tal vez por eso no nos extrañó que, en la presentación del Pixel 4, Google decidiese retirar la oferta de almacenamiento gratuito en Google Fotos.

Antes, si te comprabas un Pixel podías almacenar todas las fotos que quisieras en Google Fotos, con la calidad original; podría decirse que era un motivo de peso para elegir los smartphones de Google.

Con el Pixel 4, eso ha cambiado, y ahora tenemos que comprarnos una suscripción a Google One para ampliar nuestro almacenamiento como todo el mundo... excepto para los usuarios de iPhone.

En efecto, los usuarios de iPhone pueden usar un "truco" para seguir disfrutando de Google Fotos ilimitado, algo que no pueden hacer los usuarios de Pixel, los más fieles a Google.

Como resultado, si tienes el móvil de Google, tendrás que guardar tus fotos perdiendo calidad; pero si tienes el móvil de Apple, podrás guardarlas en su calidad original. Es una situación algo inverosímil, pero que tiene su explicación.

Fotos en calidad original en Google Fotos

La clave está en el formato HEIC, que podemos usar para guardar nuestras fotos de iPhone. Este formato, también conocido como HEIF, fue introducido en los sistemas de Apple como un sustituto de JPG; con la diferencia de que es mucho más eficiente.

Como resultado, las fotos guardadas en formato HEIF no pierden calidad de imagen, pero más importante para los servidores de Google, ocupan menos espacio de almacenamiento. Google Fotos no comprime todas las imágenes que subimos; tiene en cuenta detalles como su tamaño y el coste que supondría comprimirlas.

Si Google intentase comprimir imágenes .heic, en realidad el resultado ocuparía más espacio; así que Google estaría usando tiempo de procesamiento de sus servidores sólo para empeorar la situación. Por lo tanto, Google no comprime las imágenes en formato HEIC que subimos, y siempre se almacenan en su calidad original.

Pedro Moya

Para activar este "truco", sólo tenemos que entrar en la configuración de la cámara, en Ajustes -> Cámara -> Formatos y aquí escogemos "Alta eficiencia".

Por el momento no hay opción en el Pixel 4 para almacenar fotos en este formato; aunque en teoría es posible, ya que Android 10 es compatible. Está por ver si Google permitirá esta opción a sus usuarios en el futuro. En un principio, no debería haber nada que lo impida, pero es de extrañar que en Google no se hayan dado cuenta de semejante error.