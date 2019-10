La Pokédex oficial existe: solo necesitarás esta funda para el móvil

Los fans de Pokémon llevan pidiendo de forma casi unánime una Pokédex oficial que poder comprar. Este dispositivo capaz de documentar a los Pokémon ha sido uno de los deseos más importantes de la comunidad, hasta el punto que ha habido fabricantes que han lanzado sus propias "versiones" no oficiales. Eso al fin se ha acabado.

Bandai va a lanzar una Pokédex oficial. Un dispositivo que hará las veces de funda para smartphone en la cuál podremos colocar nuestro teléfono. Desgraciadamente esta funda no tendrá un uso real; no podremos identificar Pokémon con ella y no tendrá una función más allá de la pura estética.

Sin embargo es importante recalcar que esta funda está basada en la primera generación de Pokédex, es decir, el modelo que vio nacer el concepto en la serie Pokémon. Este detalle juega un papel trascendental en la nostalgia de los jugadores ya que hablamos de un modelo que se estrenó con los Pokémon Rojo y Azul. Toda una reliquia que, por ahora, solo verá la luz en Japón.

La Pokédex oficial perfecta para tu smartphone

👀 Bandai are producing an official smartphone Pokédex case...! pic.twitter.com/QxNv98CgCN — Paul Ryan (@Paulrobertryan) October 7, 2019

La funda tiene ciertos detalles a tener en cuenta. Este modelo está pensado para los iPhone X, por lo que dispositivos de Apple de similar tamaño como los iPhone XS deberían encajar. También podemos encajar los iPhone 6, 7 y 8, pero en ese caso el flash LED y el micrófono quedarán tapados. Por otra parte, los iPhone 6S y 11 no serán compatibles con esta funda.

La Pokédex costará unos 69.99 dólares, y por ahora solo se comercializará en Japón. Existen dudas sobre si esta funda se lanzará fuera del mercado nipón, pero dado el éxito potencial que tendrá no sería descabellado razonar que Bandai lo exporte a otros mercados. No obstante este no será un impedimento especialmente relevante; existirán distribuidores y vendedores de segunda mano que podrán exportar la funda a costa de que los compradores paguen el envío internacional.

Es todo un detalle que Bandai haya tenido a bien el basar su diseño en la Pokédex original. El primer modelo siempre ha sido el más reconocible; fue la Pokédex con la que vimos empezar las aventuras de Ash en la serie de Pokémon y otros modelos posteriores no han sido tan icónicos como el primero. ¿Serías capaz de pagar 70 dólares sumados a costes de envío internacional para tener la genuina Pokédex oficial en tus manos?