EEUU logra lo imposible: crea una batería que no se puede incendiar porque resiste al fuego sin inmutarse

El gran talón de Aquiles de la tecnología moderna no es la potencia de procesamiento, ni la resolución de las pantallas. Es, y ha sido durante la última década, la seguridad y densidad energética de las baterías.

Vivimos en un mundo que se mueve gracias al litio, pero es un movimiento que conlleva un riesgo intrínseco: el fuego. Las noticias sobre patinetes eléctricos que arden en salones o coches eléctricos que tienen incendios complicados nos suenan.

Sin embargo, un equipo de ingenieros del MIT (Instituto de Tecnología de Massachusetts) parece haber dado con la tecla para cambiar esta narrativa. Han desarrollado una batería que, por diseño y química, se niega rotundamente a arder. No es solo un avance incremental; es un cambio de paradigma en la seguridad electroquímica que podría definir la próxima generación de movilidad y almacenamiento estacionario.

El problema del electrolito líquido y el "thermal runaway"

Para entender por qué el avance del MIT es tan relevante, primero debemos comprender por qué las baterías actuales son, en esencia, pequeñas bombas de energía controlada. Una batería de iones de litio convencional utiliza un electrolito líquido altamente inflamable. Este líquido es el medio a través del cual viajan los iones entre el ánodo y el cátodo.

El problema surge cuando la batería sufre un daño físico, un cortocircuito interno o una sobrecarga. En ese momento se produce lo que técnicamente conocemos como embalamiento térmico o thermal runaway.

Incendio controlado realizado por CESVIMAP. CESVIMAP

La temperatura sube descontroladamente, el electrolito se evapora, genera gases inflamables y, finalmente, se produce la ignición. Una vez que este proceso comienza, es casi imposible de detener porque la propia batería genera el oxígeno necesario para mantener la combustión.

El MIT ha abordado este problema no intentando "apagar" el fuego más rápido, sino eliminando la posibilidad de que el fuego exista en primer lugar. La clave reside en una nueva arquitectura de electrolito que sustituye los solventes orgánicos volátiles por una alternativa mucho más estable y, sobre todo, ignífuga.

La solución del MIT: Química contra la física del fuego

El equipo de investigadores, liderado por figuras de renombre en el campo de la ciencia de materiales, ha experimentado con una variante de lo que se conoce como baterías de estado semisólido o electrolitos basados en sales de alta concentración.

A diferencia de las baterías experimentales de estado sólido puro, que todavía enfrentan retos de fabricación a gran escala y fragilidad, la propuesta del MIT mantiene una cierta flexibilidad operativa.

La innovación se centra en un electrolito que utiliza una mezcla de sales de litio y un solvente que tiene una presión de vapor extremadamente baja. Es decir, este líquido no se convierte en gas fácilmente, incluso bajo temperaturas extremas.

Si no hay gas inflamable, no hay explosión. En las pruebas de laboratorio, los investigadores llegaron a perforar las celdas con clavos de acero y a someterlas a cortocircuitos extremos. Mientras que una batería convencional habría explotado en segundos, la celda del MIT simplemente dejó de funcionar o mostró una subida de temperatura mínima, totalmente controlada.

Eficiencia sin sacrificar la seguridad

Históricamente, la seguridad y el rendimiento han sido dos vectores opuestos en la ingeniería de baterías. Si querías una batería muy segura (como las de fosfato de hierro y litio o LFP), tenías que sacrificar densidad energética. Si querías mucha autonomía (NCM o níquel cobalto manganeso), tenías que aceptar un riesgo químico mayor.

Lo que hace que este desarrollo del MIT sea "la tormenta perfecta" es que no parece sacrificar la densidad de energía. Según los datos técnicos, la capacidad de almacenamiento de estas nuevas celdas es competitiva con las mejores baterías actuales del mercado.

De nada sirve tener una batería que no arde si tu coche eléctrico solo puede recorrer 100 kilómetros con ella. El equilibrio alcanzado por este equipo permite soñar con vehículos que tengan 600 o 700 kilómetros de autonomía con un riesgo de incendio prácticamente nulo.

El impacto en la industria del coche eléctrico

La industria automotriz es, probablemente, la más interesada en este avance. Marcas como Tesla, BYD o el grupo Volkswagen están invirtiendo miles de millones en sistemas de gestión térmica complejos (refrigeración líquida, sensores de temperatura constantes) para evitar que sus celdas ardan. BYD tiene una batería que hace algo parecido.

Si la tecnología del MIT logra escalarse a nivel industrial, el diseño de los coches eléctricos podría simplificarse drásticamente. Si la batería es intrínsecamente segura, no necesitas sistemas de refrigeración tan pesados ni carcasas de protección tan masivas.

Esto se traduce en coches más ligeros, más baratos de producir y, en última instancia, más eficientes. Es una reacción en cadena que beneficia tanto al fabricante como al consumidor final.

Un coche cargando Omicrono

Además, está el factor de la carga rápida. Uno de los momentos de mayor estrés para una batería es cuando le inyectamos energía a alta potencia. El calor generado es inmenso. Con un electrolito que se niega a arder, los límites de la carga ultra-rápida podrían expandirse, permitiendo tiempos de espera en las electrolineras mucho más cercanos a lo que tardamos hoy en llenar un depósito de gasolina.

Más allá de los coches: El almacenamiento en la red eléctrica

Aunque los coches se llevan los titulares, el futuro de las energías renovables depende de las baterías estacionarias. Para que la energía solar y eólica sean viables las 24 horas del día, necesitamos almacenar gigavatios hora de electricidad en contenedores gigantes llenos de baterías.

Proyecto de almacenamiento de baterías de Engie Engie Omicrono

El riesgo de incendio en estas instalaciones es una preocupación real para las ciudades. Un incendio en una planta de almacenamiento puede durar días y emitir gases tóxicos. La tecnología del MIT encaja aquí a la perfección.

Al ser baterías "inherentemente seguras", podrían instalarse en sótanos de edificios residenciales o en centros urbanos densamente poblados sin los estrictos (y costosos) protocolos de seguridad contra incendios que se exigen actualmente.

El reto de la producción en masa

Como siempre ocurre con los anuncios del MIT o de grandes universidades, el principal obstáculo es el valle de la muerte: el paso del laboratorio a la fábrica. Una cosa es fabricar una celda perfecta en una atmósfera controlada y otra muy distinta producir millones de ellas por hora en una línea de montaje en China o Alemania.

Los investigadores aseguran que los materiales utilizados no son excesivamente exóticos. No dependen de tierras raras imposibles de conseguir, lo que facilita la cadena de suministro.

Sin embargo, la industria de las baterías es muy conservadora en sus procesos de fabricación debido a las altísimas inversiones ya realizadas en la tecnología actual. Adaptar las gigafactorías para este nuevo tipo de electrolito requerirá tiempo y, sobre todo, una validación de durabilidad a largo plazo (de 10 a 15 años de vida útil).