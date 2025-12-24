Adiós a la grasa: la nueva freidora de aire de Xiaomi llega a España con una gran capacidad y potencia

Una de las compras imprescindibles durante este periodo de Navidad es sin duda una buena freidora de aire; estos aparatos están conquistando las cocinas de toda España, y ahora Xiaomi nos ha dado otra excusa para optar por una.

Aunque Xiaomi ya había lanzado algunas freidoras de aire en nuestro país, el nuevo modelo es el más avanzado hasta la fecha; no en vano se trata de la sucesora de la Xiaomi Smart Air Fryer 6.5L lanzada hace un par de años.

Por lo tanto, lo primero que podemos esperar de la nueva Xiaomi Air Fryer 6.5L es una gran capacidad, en comparación con los modelos más básicos que suelen tener una capacidad de entre 4 y 5 litros.

Solo eso ya puede ser un buen motivo para considerar este producto, especialmente si vamos a cocinar para varias personas a la vez o queremos hacer un plato más grande, como por ejemplo, meter un pollo entero de 1,5 kg en la freidora.

Para una mayor capacidad hace falta una mayor potencia para cocer los alimentos de manera segura, y esta freidora de aire tiene una potencia de nada menos que 1.700W.

Freidora de aire Xiaomi Air Fryer 6.5L Xiaomi Omicrono

Pero no es solo cuestión de potencia, de gastar electricidad sin más. Xiaomi ha hecho esta freidora más eficiente al usar un nuevo diseño de aspas de ventilador en espiral de doble aleta.

Esto permite circular el aire caliente de manera más rápida, lo que en conjunción con la parrilla de freír ciclónica obtienen un calentamiento por convección de 360 grados, cubriendo toda la comida sin necesidad de darle la vuelta.

Según Xiaomi, esto representa una mejora en la eficiencia de cocinado de un 51% respecto a un horno de 20 litros; la clave se encuentra no solo en el mayor espacio de aire que el horno tiene que calentar, también en aspectos como el precalentamiento.

Freidora de aire Xiaomi Air Fryer 6.5L Xiaomi Omicrono

Como resultado, la Xiaomi Air Fryer 6.5L cocina patatas fritas en apenas 18 minutos, según las pruebas de la compañía; y lo mejor de todo es que el resultado será más sano que con una freidora de aceite tradicional.

Y es que todo el mundo sabe que la gran ventaja de las freidoras de aire se encuentra en la necesidad de usar menos aceite para obtener un resultado igual de crujiente y sabroso.

Según las pruebas de Xiaomi, las patatas fritas cocinadas en la Xiaomi Air Fryer 6.5L contienen un 88,3% menos de grasa que las freidoras convencionales.

Freidora de aire Xiaomi Air Fryer 6.5L Xiaomi Omicrono

Esta freidora puede alcanzar una temperatura de 210 ºC, pero tiene un amplio rango de temperaturas para cocinar todo tipo de alimentos, desde fermentación de masa a 40 ºC a hacer una tarta a 160 ºC o freír un filete a 210 ºC.

De hecho, desde el propio dispositivo podemos acceder a siete modos de cocinado diferentes, desde patatas fritas a muslo de pollo, pasando por pizza, verduras, pescado, filete y tarta.

También contamos con un modo personalizado, "M", donde es posible configurar el tiempo, la temperatura, y otros ajustes según nuestras preferencias.

Y si necesitamos algo de inspiración, podemos escanear el código QR en la parte inferior del aparato para acceder a recetas para freidora de aire completamente gratuitas y con instrucciones para esta máquina.

La Xiaomi Air Fryer 6.5L ya está disponible en la página de Xiaomi España por 79,99 euros.