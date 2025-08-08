DJI va a por Roomba: lanza tres robots aspiradores de gran potencia y con tecnología de sus drones para evitar obstáculos

Ya son una realidad. Tras filtrarse de forma continuada en los últimos meses, DJI ha lanzado sus primeros robots aspiradores, los DJI Romo P, Romo S y Romo A. Unos robots que vienen a competir directamente contra Roborock y otras firmas, recogiendo el testigo del diseño de Nothing.

Todas las filtraciones vistas previamente se han hecho realidad. En este caso tenemos tres modelos, determinados por hasta tres gamas principales siendo el DJI Romo P el más potente y estético. Decimos que hace uso de la estética Nothing por su llamativo acabado transparente tanto en la base como en el robot.

Para muestra de las capacidades de estos robots, hemos de dar unos pocos datos: 25.000 Pa de potencia de succión para los DJI Romo P y A, junto a sistemas de autolimpieza de base en prácticamente toda la gama, entre otros muchos beneficios.

Los DJI Romo ya están aquí

Comenzando con el más potente, el DJI Romo P se sitúa como el dispositivo más solvente de toda la línea. Además de los 25.000 Pa de succión, el Romo P presume de un sistema de navegación para evitar obstáculos ya vistos en los drones de la compañía china.

Integra tanques de agua de 164 mililitros, un cepillo de doble rodillo para enredos y brazos robóticos que se encargan de los puntos ciegos de la casa. Su base incluye un sistema de limpieza de alta presión para evitar mantenimientos durante 200 días seguidos.

DJI Romo A. DJI Omicrono

DJI presume de un sistema para evitar obstáculos tope de línea, que ya se ha podido observar en los drones más caros de su catálogo. La empresa habla de evitar obstáculos tan cortos y delgados como cartas en el suelo.

Esto lo hace gracias. a un sensor de visión binocular ojo de pez y hasta tres radares láser, potenciados con inteligencia artificial para conseguir limpiezas alrededor de obstáculos "a nivel milimétrico". Para ello se sirve de un algoritmo de planificación de rutas ultraeficiente.

Además de succionar el polvo, también se encarga de fregar la casa usando un motor de alto rendimiento con un ventilador metálico de 9 aspas, equipado además con un diseño de conducto de aire directo.

Otro punto a destacar es su cepillo de doble rodillo con cerdas antienredos, que se pueden intercambiar por otros cepillos suaves y con cerdas de goma para conseguir mejores resultados en según qué superficies.

DJI Romo S. DJI Omicrono

Como tantos otros robots, el Romo P integra un compartimento adicional para usar soluciones de limpieza antibacterianas propiedad de la propia DJI, que quita manchas de aceite y mata bacterias por el camino. Incluso tiene una cabina que absorbe el ruido del conducto del aire a la hora de limpiar.

Y sí, puede levantar y bajar su mopa si detecta una zona que no hay que fregar, como una alfombra y así evitar problemas. La base en cuestión puede aplicar hasta 12 N de presión durante la limpieza, para limpiar la mopa de forma más profunda, y la desinfecta con un módulo de iones de plata.

Dicha estación, en los tres modelos, puede vaciar, limpiar, rellenar y cargar el dispositivo tras cada pasada, pudiendo cargar el robot al completo en apenas dos horas y media. Por otro lado, los tres modelos tienen los algoritmos de planificación de rutas y sistemas de orientación de los drones de DJI.

Los DJI Romo A y S comparten una buena parte de las ventajas del Romo P, como la potencia de succión, los brazos robóticos duales, el sistema de filtrado de ruido y hasta el tanque de agua principal de 164 mililitros. Lo mismo ocurre con el sistema de navegación de drones.

Duo de robots de DJI. DJI Omicrono

De hecho, al menos el modelo A integra prácticamente la totalidad de todas las ventajas de estos dispositivos, pero con una estética más convencional, siendo el único elemento transparente el de la parte superior del robot. El S es totalmente plano en este sentido.

Precio y disponibilidad

Mientras que los DJI Romo A y S se venderán a un precio de 4.699 yuanes chinos (563 euros al cambio), el Romo P totalmente transparente lo hará a un precio superior de 6.799 yuanes (815 euros al cambio).

De momento es imposible saber cuándo saldrán de China o si directamente lo harán, especialmente teniendo en cuenta las continuas presiones que el ejecutivo de Trump ejerce sobre DJI y China con sus famosos aranceles.