Apple prepara su móvil más fino hasta la fecha: así será el iPhone 17 Air con unos ínfimos 6 milímetros de grosor

Es cierto que los iPhone 16 y 16 Pro están teniendo mucho éxito en España. No es para menos; gracia a su telefoto, estos teléfonos se han convertido en una cámara profesional prácticamente de bolsillo. Sin embargo, es un hecho que el ojo en cuanto a innovación está puesto en los iPhone 17, y en el futurible iPhone 17 Air o iPhone 17 Slim, que promete ser increíblemente delgado. Un analista asegura que será el iPhone más fino hasta la fecha.

Así lo adelanta el medio 9to5Mac, citando al analista de mercado Jeff Pu especializado en Apple. Pu da veracidad a los últimos rumores, y asegura que el iPhone 17 Air (si es que al final se acaba llamando así) tendrá un grosor estúpidamente fino, de apenas 6 milímetros. Es decir, que Apple también desafiaría a la física con el cuerpo de este dispositivo, tal y como hizo con el finísimo iPad Pro M4 lanzado este mismo año.

Actualmente, el título de iPhone más delgado jamás hecho lo ostenta el iPhone 6 de 2014, un teléfono que poseía un grosor de apenas 6,9 milímetros. Cabe recalcar que este iPhone contaba con una batería bastante menos abultada que la que presentan el resto de modelos superiores, lo que ayudaba enormemente a conseguir este reducido cuerpo.

Así será el iPhone 17 Air

La familia de teléfonos de Apple ha sufrido pocos cambios en los últimos años. Desde que los iPhone incluyeron un cuarto modelo a su gama, el único cambio producido consistió en eliminar de la ecuación el fallido iPhone mini para optar por un iPhone Plus, que recupera el mismo tamaño que los iPhone Pro Max pero recortando sus características.

En este sentido, Apple estaría buscando una nueva forma de innovar en sus teléfonos de 2025, añadiendo a esta familia un teléfono catalogado como Slim o Air, caracterizado por tener un cuerpo extremadamente delgado. El analista Jeff Pu escribió en una nota de investigación que desde su firma estaban de acuerdo "con los recientes rumores sobre un diseño ultradelgado de 6 milímetros de grosor del modelo iPhone 17 Slim".

El iPad Pro, más delgado que un iPhone 15 Chema Flores Omicrono

A modo de referencia, los iPhone más gruesos serían los iPhone 11 e iPhone XR, con 8,3 milímetros de grosor. De media, los iPhone de recientes generaciones se han movido en rangos de entre los 7,4 milímetros y los 8,25 milímetros en los mayores casos, por lo que la bajada de grosor sería bastante acusada. Por supuesto, hay que entender que existen limitaciones físicas que impiden conseguir un iPhone que baje de los 5 milímetros de grosor, sin que este tamaño afecte a su batería y componentes.

Incluso con esas y tal y como cita el portal MacRumors, el iPhone 17 Air no sería ni mucho menos el producto más fino de la historia de los de Cupertino. El segundo lugar lo tendría el iPod nano con 5,4 milímetros de grosor y por encima estaría el iPad Pro M4 de 13 pulgadas, que desafía todos los estándares con unos alucinantes 5,1 milímetros. Obviamente, una tablet tiene mucho más margen para adecuar sus componentes a lo largo del cuerpo del dispositivo.

¿Y qué hay del resto de componentes? Se estima que sería un iPhone de gran tamaño, con un panel que superaría holgadamente las 6,5 pulgadas de diagonal y que se postularía como un iPhone a caballo entre los iPhone estándar y los iPhone Pro y Pro Max. Tendría una única cámara trasera, un módem 5G propietario (como el de los iPhone SE de cuarta generación) y un chip A9.

No hay rumores que hayan confirmado más información, pero dichas especificaciones implicarían dos posibles escenarios: que el iPhone 17 Air fuera un modelo inferior a los iPhone 17 estándar o que por el contrario, acabase sustituyendo a los iPhone 17 Plus, que ya no se comercializarían. También cabe la posibilidad, aunque menos probable, de que Apple opte por añadir un quinto iPhone a la familia.

Sea como fuere, el calendario de lanzamiento de los iPhone no está ni mucho menos cambiado, por lo que habría que esperar casi un año entero para ver estos nuevos iPhone en septiembre de 2025. Por ende, hay muchísimo margen para que todos los rumores vayan cambiando, a medida que el desarrollo de este teléfono va produciéndose.