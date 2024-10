Abu Dabi tendrá su propia 'The Sphere': así se construirá una nueva megaesfera en Emiratos Árabes

En 2023 se inauguraba The Sphere, la gigantesca instalación con forma semiesférica que hace uso de millones de pantallas LED ubicada en Las Vegas. Una construcción que por el momento no se ha visto en España y que su firma desarrolladora ha intentado aplicar a otros países para dar una 'hermana' a la The Sphere original. Algo que por fin será una realidad: habrá una segunda The Sphere, esta vez en Abu Dabi, capital de Emiratos Árabes Unidos.

Así lo ha revelado Variety esta semana, citando a James L. Dolan, presidente y CEO de Sphere Entertainment, empresa responsable de la creación de esta brutal estructura. Dolan ha afirmado que están colaborando con el Departamento de Cultura y Turismo (DCT) de la ciudad para el desarrollo de una The Sphere en la ciudad, constituyéndose como la segunda construcción de este estilo en el mundo.

En palabras de Dolan, "Sphere está redefiniendo el entretenimiento en vivo y ampliando el alcance de su impacto transformador. Estamos orgullosos de colaborar con DCT Abu Dabi para desarrollar Sphere en su ciudad. Algo que a su vez ha confirmado el presidente de la entidad, Mohamed Khalifa Al Mubarak, que pretende desarrollar "nuevos estándares en las experiencias inmersivas y ofertas culturales".

The Sphere estará en Abu Dabi

The Sphere es una megaconstrucción en forma de orbe de más de 110 metros de altura (y 157 metros de ancho) que se sitúa directamente en Las Vegas, en el estado de Nevada, Estados Unidos. Su clave está en las 1,2 millones de pantallas LED que integra a lo largo de su estructura, que muestran al unísono una imagen completamente inmersiva en su interior. De hecho se usa para dar conciertos, eventos en vivo, etcétera.

Los paneles LED de esta esfera están separados en paneles con forma de disco de unas 8 pulgadas, que a su vez contienen en cada uno de ellos hasta 48 diodos LED. Cada una de estas pantallas de 8 pulgadas puede mostrar 256 millones de colores distintos, otorgando una profundidad de color extrema. The Sphere se convirtió en la estructura esférica más grande del mundo, albergando en su interior la pantalla LED envolvente con mayor resolución del mundo.

Interior de The Sphere en mitad del concierto de U2 The Sphere / Rich Fury

Ni la DCT ni Sphere Entertainment han confirmado fechas de ningún tipo para su apertura o construcción, pero sí se han empeñado en explicar que el proyecto estará englobado dentro del a Estrategia de Turismo 2030, en la que se incluyen otros proyectos brutales del país como la polémica The Line, la ciudad lineal y con efecto espejo que se levantará en el desierto.

Cabe recalcar que esta no ha sido la primera vez que se ha intentado llevar a The Sphere a otros países, lejos de Estados Unidos. En un primer momento Sphere Entertainment enarboló la idea de construir una megaesfera en la ciudad de Londres, en Reino Unido. Sin embargo, la oposición local unida a la negativa por parte de las esferas políticas de la ciudad hicieron imposible su construcción.

El promotor principal de esta oposición fue el alcalde Sadiq Khan, que dejó clara su postura bloqueando la entonces propuesta que presentó la firma Madison Square Garden Entertainment en la ciudad. El gabinete de Khan explicó que la construcción de una The Sphere en la ciudad provocaría "una intrusión de luz significativa" para los residentes cercanos. Además, resaltaron la poca rentabilidad del proyecto, usando los datos monetarios percibidos en la Sphere original de Las Vegas.

Miguel Fontgivell, zaragozano y CEO de Oboria Digital y director general de la filial española de Saco Technologies, diseñó con su equipo de ingenieros las inmensas pantallas de The Sphere. Fontgivell dejó claro la intención de su firma de hacer algo parecido en España, aunque a una escala menor. "Queremos hacer algo parecido en España, aunque somos conscientes de que sería algo menos pequeñito", dejó claro el empresario.