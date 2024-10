¿Prepara Apple un anillo inteligente? todos los rumores sobre el posible rival del Samsung Galaxy Ring

Apple, al igual que otras muchas firmas en España y en el resto del mundo, es una compañía que maneja varios desarrollos a la vez. Un HomePod con pantalla integrada, un iPad híbrido con un MacBook plegable... no faltan ejemplos. Y también desde hace años se lleva hablando de un anillo de Apple inteligente, un rival del Galaxy Ring que haría las veces de complemento para la salud. Un anillo que desgraciadamente, podría no llegar jamás.

Así lo afirmaba hace escasos días el mismísimo Mark Gurman, periodista de Bloomberg y experto en filtraciones de Apple. Si bien el especialista explica que Apple ha estado explorando la idea de desarrollar el concepto de un anillo inteligente, los de Cupertino habrían decidido descartar el proyecto. En palabras de Gurman, la decisión ha sido motivada por el miedo a que este reloj canibalice las ventas del Apple Watch, un producto vital para Apple.

Algunos expertos, como Ben Wood de Cue CSS Insight han respondido a este rumor negándolo directamente. Wood explica que este anillo podría lanzarse en el año 2026 como un complemento del Apple Watch, y que estará enfocado enteramente en la salud. Sin embargo, los antecedentes de Apple dejan claro que esta situación es más común de lo que parece.

Adiós al anillo de Apple

Cabe aclarar que el anillo de Apple (conocido también como 'Apple Ring') no ha tenido un flujo de rumores tan fuerte como el de otros productos filtrados. Un ejemplo claro es el HomePod con pantalla y cámara que lleva rumoreándose desde hace ya años, y que aparenta ser un producto mucho más proclive a ser lanzado. El anillo, por otro lado, solo ha aparecido en forma de patentes e ideas.

Dependiendo de la patente, el Apple Ring se constituía como un producto único o como un complemento. En todos los casos el anillo se detallaba como un dispositivo centrado en la salud, que podría interactuar con otros dispositivos (Mac, Apple Vision Pro) y que serviría para monitorear la salud en general. Un campo que se ha vuelto fundamental para Apple, con el lanzamiento de funciones como el electrocardiograma de los Apple Watch o la Hearing Aid Feature de los AirPods Pro.

Patente del anillo de Apple. Patentlyapple Omicrono

Mark Gurman echa un importante jarro de agua fría a los que esperaban con ansia este anillo. En su versión de correo electrónico de su newsletter, Power On, Mark Gurman expone que Apple no se encuentra desarrollando un anillo de estas características. Peor aún, "no tiene planes de lanzar uno", detalla el especialista. La clave está en el Apple Watch.

Las palabras de Gurman al respecto son claras. "Apple no tiene razón alguna para canibalizar un producto que todavía tiene margen de crecimiento". Un producto que además "es la envidia de la industria del seguimiento del estado físico", dice el periodista. Es decir, que un anillo inteligente potencialmente más barato que el Apple Watch podría perjudicar a la larga las ventas de los relojes inteligentes de Apple.

En la otra orilla del río se encuentra Ben Wood, analista jefe de Cue CSS Insight que ha contado en una entrevista a la CNBC su opinión al respecto. A su parecer, la salud se ha convertido "en un pilar fundamental para Apple", tanto que un anillo se transformaría al momento en un complemento "muy elogioso para Apple". Cita además a su principal competidor: el Galaxy Ring de Samsung.

Esto ya ha ocurrido antes

Es lógico pensar que un anillo inteligente sería un producto enormemente popular entre los más abnegados de la salud. Hay un pero, ya que Apple no es ajena a lanzar productos que han acabado 'comiéndose' a otros. El caso más famoso es sin duda alguna el del iPod, un dispositivo que nació en la era de los reproductores musicales y que acabó siendo derrotado por el iPhone.

El último iPod lanzado por Apple data del año 2019, con el iPod Touch de nueva generación equipado con iOS. En mayo de 2022, Apple afirmaba que no volverían a producir dispositivos iPod, y que esta gama de productos quedaba cerrada. Otro caso alude al de los iMac de gama profesional, los iMac Pro, que han quedado relegados a un segundo plano por los iMac estándar. El último modelo data del 2017.

Si retrocedemos todavía más, entonces tenemos todavía más ejemplos. El Apple WALT fue un dispositivo precursor al iPhone, que se presentó casi 20 años antes del nacimiento del primer móvil de la compañía en 2007. No llegó al mercado debido, presumiblemente, a su extrema lentitud y su sistema operativo arcaico. No es para menos; era un dispositivo de fax equipado con capacidad para hacer llamadas.