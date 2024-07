Apple va a por Alexa: trabaja en un ‘HomePod' con pantalla y la nueva Siri para ser el centro del hogar

Apple está inmersa en una era de cambio impulsada, principalmente, por la inteligencia artificial. Esta tecnología no solo supone nuevas funciones para productos clásicos como los iPhones, si no también el nacimiento de nuevos dispositivos que se esperan desde hace tiempo. A España aún no han llegado sus últimas grandes novedades, como las Vision Pro y Apple Intelligence, pero lo harán tarde o temprano y con ellas es posible que lleguen equipos para el hogar que dejen atrás el concepto clásico de HomePod.

El medio MacRumors afirma haber encontrado evidencias del trabajo de la compañía de la manzana mordida en un accesorio para el hogar o "HomeAccessory17,1". Así se ha denominado en el código examinado por este medio online. Este descubrimiento refuerza los rumores que llevaban años circulando sobre un nuevo altavoz con pantalla o robot doméstico con HomeOS como sistema operativo y cargado con funciones de IA una Siri vitaminada o mediante su acuerdo de colaboración con ChatGPT de OpenAI.

El primer altavoz presentado por Apple, el HomePod, ya luce la clasificación "vintage" al llevar más de 5 años fuera del mercado. Después se han presentado otras versiones, el año pasado el último, pero con el auge de la IA en todo el mundo y su impacto en los asistentes virtuales puede ser el momento propicio para que la marca vuelva a sorprender.

Concepto de HomePod con una pantalla. MacRumors Omicrono

El identificador HomeAccessory17,1, recuerda con fuerza al AudioAccessory con el que se denominaba al HomePod durante su desarrollo en secreto. El código descubierto también indica que este "accesorio para el hogar" ejecutará una variante de software de tvOS, muy similar al ‌HomePod‌.

A principios de abril, el analista especializado en Apple, Marc Gurman informaba del trabajo interno de la empresa en un robot doméstico. Un proyecto que sigue el camino emprendido por Amazon o Samsung y donde Apple podría aprovechar sus avances en conducción autónoma del abandonado Apple Car. Otros rumores hablan de un altavoz con pantalla como los creados por Google, Meta o Amazon. Así Alexa y Google Assistant tendría un rival más fuerte con Siri como centro del hogar conectado.

Montaje del robot Astro de Amazon con el logo de Apple Amazon- Omicrono Omicrono

MacRumors señala el posible significado de 17,1 en el nombre. Esto sugiere que este accesorio podría recibir el próximo chip A18 de Apple, el mismo que utilizarán en los cuatro modelos de iPhone 16 que se conocerán en septiembre. Con este procesador, el HomeAccessory tendría la potencia necesaria para ejecutar Apple Intelligence.

El código también hace referencia a dos modelos de Apple TV con los identificadores AppleTV14,4 y AppleTV14,5. Los rumores sugieren que un Apple TV actualizado podría lanzarse en 2024. De momento, la marca tiene una cita segura en septiembre para anunciar los iPhone 16 con Apple Intelligence, un evento en el que se esperan otras novedades.