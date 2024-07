Apple Intelligence llegaría a las Vision Pro: las gafas de Apple se reinventarían con la IA y nuevas demostraciones

Las capacidades técnicas de las Apple Vision Pro y la expectación que causaron en su lanzamiento, auguraban una acogida más rotunda. Sin embargo, el gigante tecnológico sigue trabajando por afianzar su nuevo producto en el mercado. Las Vision Pro comienzan a salir de EEUU (aún no llegan a España) y recibirán en adelante otra de las grandes novedades de la marca, Apple Intelligence, sus funciones de inteligencia artificial.

El software sería el nuevo as bajo la manda de la compañía de Cupertino, según explica el analista Marc Gurman en su columna semanal para Bloomberg, Power On. Si los dispositivos de Apple no presentan un cambio de hardware tan drástico de un año a otro como hace varias generaciones, tendrán que evolucionar internamente, a nivel de software, para aportar longevidad y atraer a los clientes.

Las capacidades de Apple Intelligence, incluida una versión mejorada de Siri, sería parte de la clave. Aunque los próximos iPhone 16 no tengan muchos cambios de hardware, como indica Gurman, los clientes necesitarán un modelo reciente para usar las nuevas funciones de Apple Intelligence. Esta novedad también podría impactar en las gafas Vision Pro, que no está claro cómo será su nueva generación o cuándo estará lista.

La IA en las Vision Pro

Cuando Apple Intelligence se presentó a principios de junio, solo se prometió que llegaría a Mac, iPhone y iPad. Pero las gafas de realidad aumentada también recibirán esta revolución en formato software. La incorporación de este surtido de novedades basadas en IA no llegará este año a las gafas de Apple.

Nuevo aspecto de Siri. Apple Omicrono

En lo que respecta al hardware, las Vision Pro integran equipo suficiente con 16GB de memoria interna para ejecutar estas funciones. Gurman apunta que el mayor desafío se encontraría en el diseño de una interfaz intuitiva y atractiva.

Esta fusión tiene sentido, la inteligencia artificial podría ser un importante apoyo en el uso de las gafas como herramienta de trabajo. Lo curioso es que no llegue a los altavoces de Apple, según explica Gurman, HomePod se quedaría sin la versión de Siri mejorada. Esto podría deberse a que los HomePod y los Mini no llegan al mínimo de gigabyte de memoria que requiere Apple Intelligence. En su lugar la marca estaría trabajando en un robot doméstico con pantalla más actual y parecido a las mascotas domésticas que ha lanzado la competencia.

Nuevas demostraciones

Mientras llegan estas novedades en los próximos años, Apple trata de revitalizar las ventas de este producto lanzándolo fuera de EEUU y rediseñando las demostraciones que se realizan en sus tiendas. De esta forma, los curiosos que reserven una cita en sus establecimientos podrán ver sus fotos y videos personales en las gafas de muestra, incluso en formato de realidad mixta. Una experiencia más personal podría convencer a más compradores.

Una persona usando las Apple Vision Pro en la tienda de Beijing. Apple Omicrono

Por otro lado, los usuarios podrán centrar la demostración en un aspecto determinado para profundizar en ese uso que más interesa en vez de querer tocar todas las posibilidades de forma superficial. De esta manera, quien quiera las gafas para trabajar podrá dedicar el tiempo en la tienda para conocer mejor cómo funcionan las herramientas de teletrabajo o creación de las gafas, en vez de ver vídeos familiares.

En último lugar, las correas cambian. La banda predeterminada para sostener las gafas fijas en la cabeza era de una sola tira, es decir, la Solo Loop. Apple la ha cambiado a nivel mundial por las Dual Loop que sostienen el dispositivo agarrando desde la parte baja y alta de la cabeza, un formato que parece ser más cómodo que la versión anterior.