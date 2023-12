Los portátiles ya tienen inteligencia artificial integrada: el motivo por el que querrás usar uno

Intel ha cerrado el año presentando su nuevos procesadores, los Intel Core Ultra y Xeon de 5ª generación, Una nueva línea que destaca, entre otras cosas, por su alta capacidad para procesar inteligencia artificial. Inmediatamente después se han presentado los primeros ordenadores que integrarán estos nuevos chips, los llamados AI PC,que venderán marcas como Asus, Acer y Lenovo en 2024 en España. Está claro que este año la IA ha dado un salto de vértigo y continuará su escalada en el próximo, pero ¿qué pueden aportar estos nuevos hardwares preparados para esta nueva tecnología?

Todos aquellos poco interesados en pasar las horas muertas conversando con ChatGPT y similares, puede que no entiendan qué puede aportarles la IA en sus futuros ordenadores. Lo cierto es que será difícil escapar a esta revolución, por mucho empeño que se ponga, aunque no se usen de forma directa modelos de IA generativa, esta innovación va a estar presente aún más en casi todas las tareas, simplificándolas y aportando nuevas capacidades. Y eso implica que los móviles u ordenadores deben poder con esa nueva carga de trabajo.

Como explica Walter Rivera, AI Technical Lead en Intel, a EL ESPAÑOL-Omicrono: "ahora todos los teléfonos móviles tienen cámaras con muy buena resolución, eso supone un conjunto enorme de datos que hay que procesar para capturar la imagen que cuenta con 10 veces mayor resolución de la que tenían hace unos años. Si quieres difuminarla, limpiarla de algún detalle o realizar cualquier retoque, necesitas que el dispositivo sea capaz de sostener esa carga computacional".

Hace unas semanas explicaba en una entrevista para este medio, Patricia Núñez directora de Producto y Operaciones en Lenovo Iberia, que la inteligencia artificial se encuentra aún en una fase inicial y que la gran revolución llegará a partir "de las distintas alianzas tanto por la parte de software como por la parte hardware, de procesadores y de tarjetas gráficas". Esa fusión, ya se está materializando.

Los nuevos chips y portátiles AI

Por supuesto, los recién llegados procesadores de Intel prometen también importantes mejoras de rendimiento y ahorro de batería. La marca promete que su chip Core Ultra 7 165H es capaz de ofrecer un 11% más de rendimiento de subprocesos múltiples en comparación con los procesadores para portátiles de la competencia, como el AMD Ryzen 7 7840U, Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 3 y el chip M3 de Apple. También promete una reducción del 25% en el consumo de energía en comparación con el Intel Core i7-1370P anterior y un 79% menos de energía que el Ryzen 7 7840U de AMD "con la misma envolvente de 28 W para portátiles ultradelgados".

No obstante, el punto de inflexión está en la NPU, la unidad de procesamiento neuronal destinada a procesar las tareas de inteligencia artificial que cargan estos procesadores. LA GPU y CPU también se hace cargo de estas tareas. Usando la GPU y la NPU juntas consigue un rendimiento en la IA generativa hasta un 70% más rápido. Con todas estas cualidades, estos chips competirán con los procesadores de Apple, AMD y con un nuevo rival en el mercado de portátiles y ordenadores, Qualcomm, que ha presentado este año Snapdragon X Elite, también capaces de otorgar más potencia, rendimiento, mucha más autonomía y correr modelos de inteligencia artificial generativa.

Minutos después de conocerse en todo el mundo los nuevos chips de Intel, varios de sus socios hacían públicos los primeros ordenadores que los equipan. Asus ha presentado el Zenbook 14 OLED con pantalla OLED, con un 20% más de autonomía que sus anteriores, en preventa hasta enero por 1.449 euros. Por su parte, Acer ha lanzado el portátil Swift Go 14 (se vende por 1.199 euros). Un ordenador certificado con Intel EVO y equipado con el Intel Core Ultra 7 155H destinado a proporcionar a los usuarios experiencias y capacidades mejoradas de IA que se complementan por Intel AI Boost y Copilot en Windows 11.

PCs para una nueva era

Pero, ¿qué experiencias y capacidades son esas? Durante la presentación de Intel, uno de los ejemplos prácticos mostrados ha sido la creación de música mediante ordenador. Una artista invitada afirmaba que si antes tardaba una semana en componer una pieza, con la tecnología actual le lleva solo horas o días. A través de un programa de ordenador como Audacity, es posible integrar diferentes pistas en una pieza o desgranar, separando la voz del audio y trabajando hasta con la transcripción de susurros.

Esto es solo una muestra de lo que programas de edición de imágenes, vídeo, sonido y texto han ido integrando nuevas herramientas en sus servicios según la inteligencia artificial lo hacía capaz en los últimos años, siendo este último en el que ha terminado por llegar al gran público. Por supuesto, estos y otros softwares de trabajo se podrán ejecutar de forma local, es decir, descargados en el ordenador para procesar los datos de forma interna sin depender de conexiones a centros de datos lejanos, lo que ofrece más privacidad e independencia, pero requiere de equipos con alta potencia.

Cuando se habla de IA no solo se refiere a ChatGPT al que pedirle la escritura de una carta rápida, la traducción de un texto o la elaboración de código de programación para un juego sencillo. También se está hablando de la capacidad de resumir extensos documentos científicos para facilitar el estudio a investigadores o el tratamiento de datos médicos con una capacidad de acierto es del 95% como ha conseguido esta empresa española cuya IA es capaz de analizar la salud de 1.000 corazones por segundo.

Incluso si no se trabaja con estos sistemas, también se persigue mejorar la experiencia del usuario al usar el ordenador, conociendo sus hábitos, mejorando la gestión de tareas para ahorrar batería, incluso ya se usa para escribir un correo más rápido. Así lo explica Rivera: "no se trata de animar a alguien hacia algo que realmente no quiere, pero permite y facilita la experiencia del usuario".

Por supuesto, parte de las ventajas en rendimiento, batería y procesamiento de IA que ofrecerán los nuevos procesadores se traduce en una experiencia gaming mejor. Este es uno de los sectores que más fuerza tienen ahora mismo en el mercado de los portátiles, donde los consumidores demandan más tecnología de vanguardia. Por algo, la celebración del anuncio de Intel en Milán ha culminado esta semana con la representación en directo con orquesta de la banda sonora de BG3 Baldur's Gate 3, nombrado juego del año.

Sin embargo, Walter Rivera nos reconoce que su relación con la inteligencia artificial no se basa tanto en aplicaciones finales, sino en su construcción. Aquí es donde más fuerza tienen los nuevos procesadores Intel Core Ultra y Xeon. La compañía trabaja con más de 100 socios y más de 300 funciones aceleradas por IA con las que utiliza las capacidades de esta tecnología para mejorar la creación de efectos de audio, contenido, juegos, seguridad, transmisión, colaboración de video y más. Adobe, Audacity, BlackMagic, BufferZone, MAGIX, Rewind AI, Webex, Wondershare Filmora, XSplit y Zoom son algunos de ellos.

Los nuevos y próximos AI PC serán el hardware donde los desarrolladores creen el software cargado de inteligencia artificial de los próximos años. Es posible que como usuarios final no vea aún la necesidad de invertir en estos nuevos portátiles, pero quizás sí encuentre utilidad en alguna de las aplicaciones a las que otros darán forman en ellos más adelante.

