Un potente aspirador 'dyson' por menos de 50 euros, el último chollo de Lidl que se agotará

El Black Friday ha llegado a Lidl. La popular cadena de supermercados en España ha lanzado ya sus ofertas especiales de la Black Week 2023, su particular viernes negro que estira sus ofertas, descuentos y rebajas más de una semana. En concreto Lidl baja el precio en productos de hogar, electrodomésticos, bricolaje, moda y mucho más durante estos días, sin embargo, destaca por encima de los demás su aspirador ciclónico 2 en 1 de Silvercrest, su particular alternativa a Dyson, que baja a menos de 50 euros. Un chollo que no durará en la web, aunque se podrá seguir buscando en sus tiendas físicas.

Su aspirador ciclónico 2 en 1 tiene una potencia de 130 W y tiene un precio de 49,99 euros frente a los 99,99 euros por los que se podía encontrar habitualmente. Además de poder contar con dos formas de aspirado, de suelo o de mano, también dispone de dos niveles de aspiración: modo máximo y modo ECO, con los que poder ajustar la potencia y conservar más o menos batería.

El potente modelo de Silvercrest es ágil y muy útil. Al no tener cable está pensado para ser "muy manejable con uso flexible y versátil", explica Lidl. Es más cuenta con una valoración de 4,7 estrellas sobre 5 posibles de los consumidores de la cadena de supermercados que ya lo han adquirido previamente. "Súper aspiradora sólo puedo recomendarla, estoy muy satisfecho", explica una de las valoraciones recogidas en la página del ecommerce.

Aspirador ciclónico

Su potente motor de 130 W se combina con un depósito de 600 ml y una autonomía de hasta 45 minutos (25 en modo de aspiración máximo), eso sí, el tiempo de carga requerido es de entre 4 y 5 horas, explica Lidl, aunque incluye el soporte en pared para poder colgarla mientras no se está usando, y que así esté cargada siempre.

Incluye cepillos para limpiar rápida y eficazmente alfombras y suelos duros (en concreto, cepillo de suelo eléctrico y cepillo para el polvo), así como boquilla para ranuras, tubo de aspiración de aluminio y una salida de aire expulsado que sale limpio gracias al filtro HEPA y de acero que incluye. Asimismo, se desmonta rápidamente para usarse fácilmente como aspiradora de mano y limpiar y vaciar el depósito fácilmente.

Esta oferta llega después de la compañía haya rebajado durante los últimos días un potente taladro que se ha agotado, unos auriculares inalámbricos con 16 horas de autonomía o una cafetera con molinillo, o unos auriculares inalámbricos de Xiaomi con cancelación de ruido por menos de 20 euros.

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan