Instax Pal, la mini cámara digital que cabe en la palma de la mano

No es un misterio para nadie en España: los smartphones han canibalizado a las cámaras convencionales. Son pocos los que aún hacen fotografía con un dispositivo dedicado, por lo que las empresas están intentando llevar la fórmula compacta del teléfono móvil al consumidor de a pie. Fujifilm es la siguiente en intentarlo con la INSTAX Pal, la primera cámara digital de su marca que cabe en la palma de la mano.

La idea de esta INSTAX Pal es bien sencilla: conseguir el rendimiento de una cámara digital en un tamaño muy reducido. De hecho, se consideraría una cámara digital de bolsillo, que se puede transportar fácilmente y que permite hacer unas fotos y vídeos de alta calidad sin necesidad de sacar el móvil.

Tanto, que además de incluir un almacenamiento interno, la cámara es compatible con tarjetas microSD. Entre otras bondades, esta Pal de INSTAX incluye disparo remoto, un objetivo gran angulary un anillo multiusos extraíble. Todo ello a un precio de 99 euros, una fracción de lo que cuesta una cámara dedicada actual.

La cámara compacta de INSTAX

La idea es que esta cámara sea un complemento directo al smartphone, ya que las imágenes que allí se almacenen se transmitirán de forma directa al móvil vía Bluetooth. Usando una impresora de la compañía como INSTAX Mini se podrá imprimir on the go cualquier fotografía tomada con el dispositivo.

La INSTAX Pal permite disparo remoto para comprobar cómo han quedado las fotos desde el teléfono y, además, también da la posibilidad de hacer una ráfaga de fotos con intervalos de 3 segundos. Otra opción muy interesante es la de INSTAX Animation, que combina imágenes en un vídeo para formar una suerte de GIF animado que luego se puede convertir en un vídeo.

INSTAX Pal. Fujifilm Omicrono

Por otro lado, dispone de un modo Link para conectar la cámara y una impresora INSTAX para que, una vez tomadas las fotos, estas se impriman automáticamente sin interacción necesaria del usuario. Por último, se añade un anillo multiusos que puede servir como correa, como visor y como soporte para fotos a distancia.

El dispositivo está disponible en blanco, rosa, verde, azul y negro y se podrán comprar fundas adicionales por separado, con versiones en los mismos colores. Mientras que los modelos normales cuestan 99 euros, la INSTAX Pal en negro cuesta 119 euros. Algo similar ocurre con las fundas; las normales cuestan 14,99 euros, y la negra 16,99. Todos los productos estarán disponibles en España a partir del 5 de octubre.

