El mini proyector para montar un cine en el salón de tu casa de 200 pulgadas

Siempre es una buena opción quedarse en la comodidad de casa disfrutando de una buena película, más si se puede contar con un cine de gran tamaño en el salón. Cada vez más familias en España jubilan sus televisores por proyectores para conseguir esas grandes proyecciones caseras. Ahora hay más opciones que nunca, como este nuevo proyector fabricado en China por la marca KJM que alcanza las 200 pulgadas.

Con formato compacto, el proyector K3 se ha dado a conocer en la plataforma Indiegogo donde está en fase preventa. El modelo K3 Full HD de KJM destaca por emitir hasta los 1.500 lúmenes para poder ver contenidos durante todo el día. Otra de sus características destacables es su sonido JBL.

La marca KJM tiene una larga experiencia en la producción de ordenadores, portátiles, tablets y proyectores, así como reproductores de DVD. Ahora han lanzado el K3 en una fase preventa a través de la web Indiegogo, para conseguir financiación antes de lanzarlo al mercado de forma oficial. Aquí se puede reservar por 260 euros con un 50% de descuento y recibirlo en el mes de noviembre. Las primeras entregas se pueden enviar a todo el mundo, por lo que no hay restricciones de compra por países.

Su nuevo modelo es capaz de proyectar imágenes de 1080 píxeles de resolución sobre una pared o un panel de 200 pulgadas, creando un gran cine en casa. Además, cuenta con soporte HDR10 para los contenidos. Para simplificar la configuración de la imagen sobre la pared o espacio en el que se quiera proyectar la película, el proyector cuenta con enfoque automático y corrección trapezoidal.

El dispositivo cuenta con certificación IPX5 para resistir a suciedades como el polvo y tener una vida útil más larga. No obstante, no es resistente al agua por lo que es aconsejable no exponerlo a la intemperie.

El sonido corre a cargo de altavoces Dolby certificados por la marca JBL de Harman, que rodean al equipo para mandar el sonido hacia todos los puntos de la estancia. Incluso se puede ampliar el efecto al conectar el sistema con otros altavoces externos, mediante la conexión Bluetooth.

En el corazón de se integra un procesador MediaTek. En lo que al software respecta, este proyector ejecuta Linux como sistema operativo, lo que limita el acceso a algunas plataformas que se podrían encontrar más fácilmente en Play Store. No obstante, la marca ha conseguido la aprobación de Netflix y Prime Video para acceder rápido a sus contenidos.le acompaña un mando a distancia que cuenta con botones especiales para estas y otras plataformas.

Los problemas de conexión con otros servicios de streaming se soluciona con el uso de un segundo dispositivo como puede ser un teléfono móvil o un ordenador, también con otros equipos como un Chromecast de Google o uno de Amazon. El proyector cuenta con conexión Bluetooth, WiFi de doble banda y puertos HDMI, USB y Ethernet.

