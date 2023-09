Apple rebaja los precios de los nuevos iPhone 15: así queda al completo su catálogo de teléfonos

Aún estamos de resaca desde el evento de Apple Wonderlust, llevado a cabo el pasado día 12 de septiembre. Este evento, que incluyó el lanzamiento de los iPhone 15 y los nuevos Apple Watch de la compañía, sirvió para actualizar definitivamente la familia de dispositivos de Cupertino en España. Pero ¿cómo se quedan los precios?

Actualmente, en la web de Apple se pueden comprar todos los modelos desde los iPhone 13 hasta los iPhone 15, incluyendo los iPhone SE de 3ª generación. Con la salida de estos nuevos iPhone 15, los anteriores modelos han modificado sus precios para que sean más accesibles y no se solapen con los actuales. Eso sí, tal y como veremos a continuación, varios modelos han dejado de estar disponibles

Queda por hacer un repaso de los modelos disponibles dentro del catálogo de Apple en España, y sus precios. Con el lanzamiento de los últimos modelos de la compañía, muchos de los dispositivos de generaciones anteriores ya no se pueden comprar en la tienda de los de Cupertino.

iPhone 13

Actualmente, los iPhone 12 están descatalogados de la tienda de Apple. Por lo tanto, ya no son dispositivos que se puedan comprar desde su tienda online. Así, los modelos más antiguos que se pueden comprar son los iPhone 13, que por supuesto son, a excepción de los iPhone SE, los más baratos.

Eso sí, hay que recordar que en el caso de los iPhone 13, se lanzaron 4 modelos; los iPhone 13, 13 Mini, 13 Pro y 13 Pro Max. Con la salida de los iPhone 15 ya no se pueden comprar ni los modelos Pro ni los modelos Mini. A la hora de comprar un iPhone 13 por parte de Apple, el único modelo que permite la web es el iPhone 13 base. Estos son sus precios:

iPhone 13 de 128 GB: 739 euros.

iPhone 13 de 256 GB: 869 euros.

iPhone 13 de 512 GB: 1.119 euros.

Los colores de estos modelos incluyen el azul, el rosa, el negro, el blanco, el verde oscuro y el ya famoso PRODUCT RED, cuyos beneficios contribuirán a la lucha del Fondo Mundial contra la COVID-19. En caso de querer los modelos Pro o el modelo Mini, habrá que buscar vendedores autorizados externos.

iPhone 14

Los iPhone 14 siguen el mismo camino que los iPhone 13, o casi. Los modelos iPhone 14 Pro y Pro Max ya no están disponibles para su compra en la web de Apple. Solo se podrán comprar los modelos iPhone 14 y 14 Plus, es decir, la versión con pantalla más grande que sustituyó a los Mini. Quedan así los precios en España:

iPhone 14 128 GB: 859 euros. 256 GB: 989 euros. 512 GB: 1.239 euros.

iPhone 14 Plus 128 GB: 959 euros. 256 GB: 1.089 euros. 512 GB: 1.339 euros.



Se podrán comprar en azul pálido, rosa pálido, amarillo, negro, blanco y PRODUCT RED. En caso de querer los modelos iPhone 14 Pro y Pro Max, habrá que buscar vendedores autorizados externos fuera de la tienda online de Apple.

iPhone 15

Los últimos modelos de la compañía, y que fueron presentados el pasado día 12 de septiembre, ya se encuentran listados en la web de Apple. A fecha de escrito este artículo, la fecha de reserva es para el próximo 15 de septiembre a las 14:00 (hora peninsular española), con la disponibilidad fijada el próximo 22 de septiembre. Estos son los precios de los iPhone 15 base.

iPhone 15 128 GB: 959 euros. 256 GB: 1.089 euros. 512 GB: 1.339 euros.

iPhone 15 Plus 128 GB: 1.109 euros. 256 GB: 1.239 euros. 512 GB: 1.489 euros.



Tanto los iPhone 15 como los iPhone 15 Plus tendrán la misma paleta de colores: negro, azul claro, verde pistacho claro, amarillo claro y rosa pálido claro. No hay disponible a fecha de escrito este artículo un modelo PRODUCT RED, y no hay datos sobre si Apple lanzará una nueva versión con este color en el futuro.

Por otro lado, están los iPhone 15 Pro y 15 Pro Max, los modelos más caros de todo el catálogo por el momento. Entre sus ventajas y diferencias destacan un nuevo chasis de titanio, una paleta completamente distinta de colores y lo último en prestaciones, como el nuevo A17 Bionic como procesador principal. Estos son sus precios:

iPhone 15 Pro 128 GB: 1.219 euros. 256 GB: 1.349 euros. 512 GB: 1.599 euros. 1 TB: 1.849 euros.



iPhone 15 Pro Max 128 GB: 1.469 euros. 512 GB: 1.719 euros. 1 TB: 1.969 euros.



iPhone SE

El dispositivo más económico que se puede comprar, sin tener en cuenta los iPhone 13, es el iPhone SE de tercera generación. Un teléfono recortado en especificaciones, que cuenta con Touch ID en vez de Face ID y que pese a contar con 5G y el mismo SoC que el de los iPhone 13, tiene el cuerpo de un iPhone 8.

Es el más limitado en opciones, pero el más barato. Solo dispone de tres colores; PRODUCT RED, blanco y negro. En cuanto a almacenamiento, tiene 3 versiones distintas, que abarcan los 64, 128 y 256 GB. El dispositivo empieza en los 529 euros, y sus versiones de más almacenamiento ascienden hasta los 599 y 729 para las variantes de 128 y 256 GB, respectivamente.

¿Qué pasa con los accesorios?

Con la llegada del USB-C a los iPhone 15, Apple ha lanzado una serie de nuevos accesorios en forma de cables y alimentadores que aprovechan este conector. Esto ha dado lugar a que su tienda de accesorios integre nuevas opciones para aprovechar este nuevo puerto.

Uno de los ejemplos más claros es el cable de carga USB-C de 240 W, que empieza en los 25 euros para la longitud de 1 metro y asciende hasta los 35 euros en la versión de 2 metros. Por otro lado, está el cable Thunderbolt 4 Pro USB-C de 1 metro, que cuesta 79 euros. Está trenzado y admite Thunderbolt 3, Thunderbolt 4 y USB 4. Su versión de 1,8 metros pasa a valer 149 euros y su versión de 3 metros, 179 euros.

Sin embargo, la mayor novedad radica en el nuevo adaptador de USB-C a conector Lightning, un indispensable para aquellos que aún usen el puerto antiguo para sus dispositivos. Con este accesorio, se podrá conectar un accesorio con Lightning a un iPhone o iPad con USB-C para cargarlos, transferir datos, etcétera. Cuesta 35 euros.

