El iPhone 15, sin secretos a días de su presentación: estas serían las novedades más esperadas

Estamos a poquísimos días de que Apple lance su próximo evento, Wonderlust, en el que dará a conocer las principales novedades del fabricante de Cupertino en cuanto a hardware que llegarán a España. Un evento que contará, lógicamente, con los iPhone 15 como principales protagonistas. Sin embargo, en dicha keynote Apple presentará muchos más productos, con una línea de lanzamientos que Bloomberg podría haber filtrado.

Mark Gurman, periodista de Bloomberg, ha lanzado un reporte sobre lo que hay que esperar del evento del próximo día 12 de septiembre. Basándose en lo que el propio medio sabe y en fuentes anónimas del propio periodista, Gurman ha lanzado una serie de predicciones sobre el evento, desvelando casi todos sus detalles.

Y es que los iPhone 15 no vendrán solos. Además de estos dispositivos, Apple lanzará el nuevo Apple Watch Series 9 y un nuevo Apple Watch Ultra de segunda generación. Junto a ellos, Gurman menciona la transición de los AirPods al USB-C, empezando por los AirPods Pro.

Los iPhone 15

Lo dicho por Gurman respecto al evento del 12 de septiembre y los iPhone 15 no dista mucho de lo rumoreado hasta el momento. Se lanzarán 4 modelos; un modelo base, un iPhone 15 Plus y dos modelos, los iPhone 15 Pro y 15 Pro Max. No se presentará, al menos de momento, el rumoreado iPhone 15 Ultra.

Gurman confirma que los modelos Pro llevarán un chasis de titanio, y que destacarán por tener unos bordes de pantalla tremendamente conseguidos. Mientras que los modelos no Pro seguirán teniendo 6,1 y 6,7 pulgadas, los modelos Pro tendrán bordes hasta un tercio más delgados, haciendo que sus diagonales parezcan mayores.

Imagen de 'Future' referenciando estos bordes de pantalla. Future Omicrono

El periodista menciona que Apple presentará un nuevo proceso de fabricación para sus iPhone, llamado LIPO (siglas en inglés de low-injection pressure overmolding). Este proceso será el que le dará estos bordes a los nuevos iPhone, y consistirá en un sobremoldeado a baja presión. El aspecto del chasis de titanio será mate, y dejará de usar el acabado brillante ya visto en los anteriores iPhone.

Los bordes de la parte trasera de todos los dispositivos serán algo menos afilados, y el titanio hará que los modelos Pro sean hasta un 10% más ligeros. Se confirma, al menos aparentemente, la muerte definitiva del eterno notch, con la Dynamic Island implementándose en toda la familia iPhone.

Diseño del botón de acción del iPhone 15. 9to5mac Omicrono

Se seguirán reservando los mejores procesadores A17 Bionic para los modelos más caros, mientras que los iPhone 15 y 15 Plus recibirán el SoC de los iPhone 14 Pro, el 16 Bionic. La clave de la mejora estará en las cámaras, ya que los modelos normales tendrán un sensor principal de 48 megapíxeles. Sí, el mismo que el de los iPhone 14 Pro.

Esta cámara también estará presente en los iPhone 15 Pro, aunque estos recibirán evidentemente las mayores novedades fotográficas. Se mejorarán las lentes teleobjetivo y ultra gran angular, con más megapíxeles y en definitiva más detalle. El iPhone 15 Pro Max recibirá un renovado sistema de teleobjetivo telescópico con mejoras de zoom vía hardware, pasando de un aumento de 3 por a 6 por.

Fotomontaje con unos conceptos del iPhone 15. aliartist3d | Manuel Fernández Omicrono

Sin embargo, un punto a destacar será el del chip de banda ultraancha U2 renovado. Este es el chip que ha permitido la interconectividad entre dispositivos de Apple y que entre otras cosas da sentido a los AirTags. Ahora, este chip se renovará por primera vez en 4 años, ya que su primera versión (el U1) lleva estando presente desde los iPhone 11 Pro de 2019.

Por otro lado están los dos cambios más sustanciales: el USB-C y el botón de acción, que en los modelos Pro reemplazará al conmutador de silencio y sonido presente desde el iPhone original. Como ya dijimos en el pasado, este botón será pulsable y servirá para realizar todo tipo de tareas. Desgraciadamente, Gurman confirma los peores temores del USB-C de los iPhone 15.

Cable Lightning.

Tal y como se rumoreaba, solo los iPhone 15 Pro montarán USB-C de alta velocidad Lightning. Los modelos normales se quedarán con un puerto que físicamente será idéntico, pero que solo será USB 2.0. De esta forma, la velocidad de este puerto será equivalente al de un Lightning convencional. Por contra, todos los iPhone 15 tendrán una carga inalámbrica mejorada.

Los Apple Watch

Respecto a los relojes de Apple, la firma lanzará dos modelos: el Apple Watch Series 9 y el Apple Watch Ultra 2. El primero estará disponible en tamaños de 41 y 45 milímetros, y el modelo superior se mantendrá en los 49 milímetros. Estéticamente, no cambiarán demasiado, ya que serán muy similares a sus modelos de anterior generación.

Apple Watch Ultra Chema Flores Omicrono

De esta forma, estas renovaciones se centrarán prácticamente en los materiales, los colores y en el rendimiento. Recibirán un chip completamente renovado (el primer salto de procesador desde el Series 6 en 2020) y recibirán el mismo chip U2 de banda ultraaancha. También tendrán un compendio nuevo de sensores para mejorar la eficacia, la precisión y el rendimiento, incluyendo un nuevo sensor óptico de frecuencia cardíaca.

Gurman recoge los rumores sobre la impresión 3D aplicada a algunos modelos de los Apple Watch Series 9, empezando con los modelos de acero inoxidable. El Watch Ultra 2 seguirá este proceso de fabricación para el próximo año. También se confirma, al menos aparentemente, la eliminación de las correas de cuero para sus relojes.

