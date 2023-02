Así es la espectacular cámara de Sony que ha revolucionado el cine, las series y el fútbol

Aunque cada vez resulte más barato convertir el salón de casa en un cine, lo cierto es que hay películas que merece la pena ver en una gran sala de cine. Un claro ejemplo de ellas es Avatar 2. Su éxito en taquilla ha venido acompañado por grandes avances en tecnología y captura de movimiento. Sin embargo, más allá de sus espectaculares efectos, una película no es nada sin la cámara.

La película dirigida por James Cameron se rodó con la cámara de cine digital Venice de Sony. No es la única película taquillera en España del pasado año que la haya utilizado. Y es que otra película que arrasó en cines como Top Gun: Maverick también fue rodada con esta espectacular cámara. La producción española también se ha subido a esta ola. Así, en la última película de Pedro Almodóvar, Madres paralelas, se utilizó la Venice.

Esta cámara también está detrás de algunas de las series más vistas de Netflix, como Dahmer o You. Para quienes sean más de fútbol que de cine seguro que reconocerán esta cámara en los planos cortos que se toman durante los partidos de LaLiga Santander, cuando los futbolistas se disponen a lanzar un córner.

La pregunta entonces es más que obligada: ¿por qué Venice está en los mejores productos audiovisuales que se consume a día de hoy? Uno de los especialistas europeos de cámaras de Sony Europa, Álvaro Ortiz, atiende a EL ESPAÑOL-Omicrono en la feria ISE 2023 que ha tenido lugar esta semana en Barcelona para explicar los motivos por los que Venice se encuentra en muchos sets de rodaje de cine, series y anuncios publicitarios.

Cámara de resolución 8K

"El espacio de color que puede capturar esta cámara es muy amplio", indica Ortiz. Esto significa que la gama cromática es capaz de reproducir con gran realismo los colores de las escenas grabadas con su objetivo. Aunque el primer modelo se lanzó en 2018, la que se ha utilizado en las últimas producciones ha sido la Venice 2, un cámara que puede grabar en 8K. Ahora bien, la resolución a la que termina viéndola el usuario es 4K, debido al elevado tamaño y 'peso' de los archivos que eso supondría.

La cámara de cine digital Venice 2. Sony Omicrono

Además de la calidad de imagen que ofrece, la Venice 2 se caracteriza también por su tamaño compacto. Pesa tan sólo 4,3 kilogramos. Esta fue, de hecho, una de las razones por las que se rodó Top Gun: Maverick con esta cámara.

"En las primeras escenas de la película se llegaron a colocar hasta cuatro cámaras Venice en un espacio tan reducido como un avión". Ortiz, que hace referencia a este complejo montaje en su perfil de Twitter, reconoce que uno de los grabadores de RAW se tuvo que situar tras el propio asiento del piloto porque no cabían más cámaras.

Cómo se utilizó la Venice 2 en la película 'Top Gun: Maverick'.

Si alguien pretende hacerse con ella no debe olvidar que se trata de una cámara de uso profesional. Por tanto, el precio es también 'de profesionales'. El último modelo de la Venice 2 de Sony ronda los 44.000 euros, aunque alquilarla durante un fin de semana para grabar un corto o un videoclip resulta algo menos costoso, unos 850 euros.

Adiós al fondo verde

"Una de las ventajas de esta cámara es que no necesitas una grúa de un tamaño tan grande como esta" dice Ortiz mientras señala al modelo que Sony ha instalado en su expositor de la ISE 2023.

La cámara de cine digital Venice en ISE 2023. P.G.S. Omicrono

La Venice se encuentra bajo el espacio que reza Virtual Production. Aunque este término pueda resultar extraño a quien no esté familiarizado con este campo, seguro que lo entiende con el ejemplo de The Mandalorian. Para esta serie, a diferencia de lo que se ha hecho en toda producción audiovisual durante los últimos 100 años, no se recurrió al fondo verde (conocido en inglés como chroma key) para recrear los espacios de una galaxia muy, muy lejana.

El mecanismo de esta innovadora tecnología es bastante sencillo. En el caso de Sony, combinan la Venice 2 con un panel Crystal LED, donde aparecerá la imagen que se quiera mostrar posteriormente. Al haber triangulado la posición de la cámara, la proyección del fondo se adaptará según los movimientos de la propia Venice.

La cámara de cine digital Venice en un dron. Sony Omicrono

En realidad, como apunta Ortiz, es la versión más actualizada y con tecnología punta de una invención no demasiado novedosa. La retroproyección —como se conoce a este sistema— era una técnica que ya se podía ver en las clásicas escenas de Charles Chaplin, cuando aparecía conduciendo un coche.

