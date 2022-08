Los mejores smartwatches por menos de 100 euros, según la OCU

Estamos sumidos en la era de los wearables en España. Auriculares, dispositivos para fitness y sobre todo relojes inteligentes o smartwatches están a la orden del día, gracias a sus bajadas de precios y a su amplio abanico de características. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) en España ha lanzado bajo la que es su mirada la selección de los mejores smartwatches por menos de 100 euros.

Y es que la Organización ha analizado un total de 52 alternativas en el mercado, en un estudio que según detallan en su web revela "las limitaciones de los modelos más baratos" y su relación con su versatilidad "en las funciones smart" o inteligentes. De esta lista, la OCU se ha quedado con dos modelos: el Xiaomi Mi Watch y el Huawei Watch Fit New.

Ambos dispositivos, según la OCU, compensan "carencias como el pago con NFC, coger llamadas o el control de la cámara del móvil" con unas completas funciones fitness, además de una "buena autonomía de batería" que, en el caso del Xiaomi Mi Watch, puede alcanzar las dos semanas de autonomía.

Xiaomi Mi Watch

Este reloj se puede encontrar desde los 99 euros. La OCU destaca su buena pantalla de 454 x 454 píxeles de 1,39 pulgadas, en tecnología AMOLED y lo más importante, su autonomía de más de dos semanas. Carece de NFC y WiFi, por lo que no puede realizar pagos contactless y no se puede usar sin conexión Bluetooth. También destaca que no tenga un contador de pasos demasiado preciso.

No obstante, por otro lado, la OCU aprecia su gran selección de modos deportivos, con una "gran variedad de funciones fitness" y su precio de menos de 100 euros. Recordemos que por ese precio nos llevamos un reloj resistente al agua, con sensor cardíaco, medición de oxígeno en sangre SpO2 y GPS, así como seguimiento del sueño.

Es compatible tanto con Android con iOS y otras bondades incluyen giroscopio, acelerómetro, barómetro, sensor magnético o sensor de luz ambiental. Disfruta de conexión Bluetooth 5.0 y un peso ultra ligero de 32 gramos.

Huawei Watch Fit New

La alternativa de Huawei, que se puede encontrar por 59 euros, presenta varias ventajas para la OCU. Hacen alusión a las funciones fitness en general y a la precisión de su GPS, además de su amplia autonomía de más de 200 horas. Es ligero y su diseño destaca por ser similar al del Apple Watch y tener unos acabados de construcción bastante buenos.

Respecto a los inconvenientes, la OCU especifica que sus funciones inteligentes son muy básicas, y que no permite ni realizar ni aceptar llamadas desde el reloj, además tiene NFC para pagos contactless. La OCU enfoca tanto a este Watch Fit New como al Mi Watch como dispositivos "recomendables para un perfil de usuario más deportista" y su autonomía, aumentada por su falta de opciones y sensores adicionales.

El Huawei Watch Fit New también monta monitorización de frecuencia cardíaca, oxígeno en sangre, de sueño, ciclo menstrual y estrés. Además, incluye 97 modos de entrenamiento, GPS, Bluetooth 5.0 y una pantalla AMOLED de 1,64 pulgadas en resolución 456 x 280 píxeles. Tan solo pesa 34 gramos con correo.

