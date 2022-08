Lo último de Decathlon convierte tu furgoneta en caravana en minutos y a un precio rompedor

Hace un tiempo hablamos en España sobre un invento bastante potente de Decathlon: unas tiendas de campaña instalables en el techo de un vehículo. Un ingenioso invento que tenía un pequeño inconveniente, y es que es bastante caro. Afortunadamente, Decathlon vende en su catálogo versiones algo más económicas de estos techos, como esta tienda techo Camper, también de la firma.

[La bicicleta eléctrica de Decathlon más barata ahora está rebajada y arrasa en ventas]

Mientras que el anterior modelo costaba 1.189 euros, este Camper Van 500 Fresh&Black para dos personas pasa a valer 649 euros, prácticamente la mitad. Las diferencais son sustanciales, ya que además del factor de forma, cambia por completo el formato en el que se instala en el tejado del vehículo.

No obstante, sigue disfrutando de una amplia facilidad de montaje, facilidad de transporte y de algunas de sus funciones, como su impermeabilidad. Eso sí, al cambiar el factor de forma, esta variante es más pequeña, por lo que hay menos espacio para los usuarios.

Tienda techo de Decathlon

Esta tienda de campaña de techo sigue la misma filosofía que su versión más cara: se coloca en el techo de tu coche (solo si es compatible) y busca ofrecer un espacio no solo fresco sino completamente oscuro para dormir encima de tu vehículo. Está pensado para dos personas, e integra un pequeño espacio sombreado con lona aprovechable con el coche.

Solo se puede instalar en vehículos que tengan un techo con un diámetro de mínimo 160 centímetros de largo y máximo 260 centímetros. Respecto al ancho del tejado, pide un mínimo de 130 centímetros. Se recomienda el uso de una furgoneta o caravana, o por lo menos un coche alargado como un monovolumen.

Tienda de campaña de Decathlon. Decathlon Omicrono

Cuenta con su propia funda, es impermeable con doble techo y su tejido Fresh & Black permite tener hasta un 99% de oscuridad incluso de día, evitando que entre el calor. Tiene ventilaciones mecánicas y su doble techo permiten mantener el espacio fresco, incluso en verano.

La instalación soporta vientos de hasta 60 kilómetros por hora, y su funda de transporte tiene unas dimensiones de 130 x 37 x 32 centímetros. También incluye una escalera para poder subir a la tienda de campaña ya instalada. El proceso de desmontaje es de tan solo 10 minutos, e integra una garantía de 5 años.

Tienda de campaña sobre tejado de furgoneta. Decathlon Omicrono

Decathlon recuerda a los usuarios que esta tienda de campaña de techo no se debe usar sobre un coche particular, sobre un techo en malas condiciones o sobre las barras de soporte del mismo. Tampoco es recomendable circular con la tienda instalada o usar un compresor o bomba eléctrica para inflar algunas partes de la tienda. Y no, tampoco se recomienda usar esta tienda sobre un techo acristalado.

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan