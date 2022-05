El ingenioso gadget de Lidl para evitar el óxido en la cubertería de tu cocina

Lidl tiene en su catálogo de España numerosos productos muy clásicos, que no pueden faltar en cualquier hogar. No obstante, en otras ocasiones vende dispositivos que quizás el usuario normal no pensaría que necesita. Desde gadgets curiosos hasta aparatos raros, Lidl presume de variedad, y lo vuelve a hacer esta vez con este imán que elimina el óxido de tu vajilla.

A cualquiera le ha pasado estar usando y lavando su menaje de cocina y que estos acaben llenos de óxido, ya sea por haberlos usado mucho o por haberlos lavado en exceso. Lidl está vendiendo un imán de la firma Die Hölle Der Löwen, un Imán Rokitta que elimina el óxido de sartenes, ollas y cubertería. Todo ello por un precio de derribo: 6,99 euros tan solo una unidad.

En otros sitios este imán se vende mucho más caro, a más de 12 euros la unidad. Es un dispositivo que no usa productos químicos y que se puede usar tanto en el lavavajillas como en los armarios de cubertería. Además, es muy compacto; tan solo mide 10 centímetros de largo y 2 centímetros de diámetro.

Elimina el óxido

Este es un imán compuesto por aluminio 6061, con un interior confeccionado con imán de neodimio. Tan solo introduciendo este dispositivo cerca de los cubiertos, este ejercerá fuerza sobre los mismos (sin entrar en contacto directo con las vajillas, manteniendo 10 centímetros de distancia como mínimo) para evitar que aparezcan esas manchas de óxido, tanto en la cubertería como en el lavavajillas.

De hecho, en el caso del lavavajillas, este imán aguanta hasta 600 lavados, y no interfiere con el lavado en sí. Simplemente hay que dejarlo en el cesto de los cubiertos para evitar el óxido, y lo mismo pasa con los muebles de la cocina. No usa ningún tipo de producto químico o similares, por lo que no será dañino para el menaje.

Imán de Rokitta. Lidl Omicrono

Lidl promete que manteniendo este dispositivo cerca del menaje, este se mantendrá brillante en todo momento en el tiempo. Por supuesto, esto no hará que mágicamente desaparezca el óxido de los cubiertos que ya tengas estropeados, pero esta es una forma de evitar que el menaje de nuestra cocina acabe hecho unos zorros por la oxidación.

