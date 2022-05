Una pantalla gigante de 120 pulgadas que cabe en tu bolsillo: así son las gafas inteligentes Viture One

La revolución que prometían las Google Glass no ha terminado de cuajar, tampoco en España, pero diseñadores y compañías de todo el mundo siguen buscando cómo aprovechar las posibilidades que ofrece un artículo tan fácil de llevar como unas gafas. La realidad aumentada y la realidad virtual siguen marcando el camino, pero también existen alternativas para conseguir pantallas virtuales, como las TLC Next Year G. En esa misma línea, se acaban de presentar las Viture One, que permiten al usuario disfrutar de una pantalla de 120 pulgadas para jugar o ver vídeos por streaming en cualquier lugar.

Diseñadas por Benjamin Hubbert para la compañía tecnológica Viture, las Viture One pretenden aunar diseño y elegancia para convertirse en un complemento de moda resultón y un gadget imprescindible para gamers y cinéfilos. La pantalla virtual flota en la línea de visión a unos tres metros de distancia y se adapta a las condiciones de iluminación del espacio en el que se encuentre el usuario.

La pantalla OLED ofrece una resolución de 1080p a 60 fps sin píxeles visibles, similar a la de la mayoría de dispositivos VR del mercado, y también permite ver peliculas en 3D. Además, las gafas no vienen solas: se combinan con una banda semiflexible para colgarse del cuello, con una unidad central de procesamiento (CPU) y una unidad de procesamiento de gráficos (GPU) propias, además de los controles y la batería.

Viture One

"Uno de los retos de cualquier 'wearable' inteligente en la cabeza es dónde colocar la potencia de procesamiento y la batería", declaró Hubbert en una entrevista publicada en Dezeen. "Son elementos voluminosos que crean calor y causan molestias. Para evitar largos cables y gestionar la temperatura y el peso de forma ergonómica, los hombros son el lugar ideal".

Eso permite además que las gafas sean delgadas y ligeras. Con un peso de solo 78 gramos, evita las gruesas e incómodas patillas presentes en muchos modelos de gafas inteligentes. Los únicos controles presentes en las patillas son los botones para controlar el volumen del sonido envolvente que proporciona la banda flexible del cuello.

Los componentes de Viture One Viture Omicrono

Otros elementos técnicos se incorporan en el marco de forma sutil, como unas ruedas casi ocultas en la parte superior de la montura, fácilmente accionables con el dedo para adaptarse a diferentes graduaciones. Es una ingeniosa manera de resolver uno de los problemas más habituales de las gafas inteligentes, VR y AR para los miopes: no hace falta superponer las gafas “de ver” con las otras o utilizar lentillas, basta con ajustar la graduación de las Viture One para ver la pantalla sin desenfoques o distorsiones.

Las gafas cuentan con Android TV integrado y varios servicios de videojuegos y streaming preinstalados, como GeForce Now, Stadia, Xbox Cloud, YouTube o Twitch. Sólo tienes que emparejar cualquier mando Bluetooth y conectarlas a través de WiFi para jugar de manera remota con los juegos de Xbox, PlayStation, Nintendo Switch o PC.

También le puede interesar:

Sigue los temas que te interesan