Apple lanza su servicio para que arregles el iPhone: así podrás reparar productos en casa

Hace unos meses, Apple anunció algo que parecía muy extraño viniendo de los de Cupertino: un servicio para facilitar la autoreparación de dispositivos Apple por parte de los usuarios. Una novedad para que cualquier usuario pudiera acceder a piezas oficiales de Apple y a sus herramientas y repararlos por sí solo. Esto por fin se ha hecho realidad, aunque no en España, sino en Estados Unidos: el servicio ya se ha lanzado.

De forma limitada, eso sí. Por ahora, solo se permite la reparación de los iPhone 12, 13 y SE de última generación. Es decir, los iPhone más nuevos lanzados al mercado. Aunque han adelantado que ofrecerán este mismo servicio para la reparación de ordenadores Mac, por ahora los usuarios que quieran disfrutar de esta ventaja, solo podrán hacerlo con estos dispositivos.

No obstante y tal y como resaltan en 9to5Mac, este servicio trae una pega bastante grande. Y es que no solo no sale rentable, sino que en algunos casos estos servicios de reparación salen incluso más caros que los de tiendas oficiales de Apple, con técnicos especializados en estas reparaciones.

Repara tu propio iPhone

El servicio ofrece no solo manuales de reparación para cada modelo incluido dentro del mismo, sino el alquiler de las herramientas necesarias para realizar estos procedimientos. Además, las piezas que se pueden comprar mediante este servicio son totalmente genuinas, ofreciendo más de 200 piezas y herramientas individuales.

El usuario tan solo tiene que revisar el manual de reparación del producto desde este enlace, y luego solicitar las piezas y herramientas en las tiendas de reparación de autoservicio de Apple para recogerlas. Según Apple, cada pieza está diseñada y pensada "para cada producto", por lo que los usuarios tendrán las piezas y las herramientas específicas para cada situación, sin líos. De hecho, estas herramientas son las mismas que se usan en las redes de reparación de Apple.

Captura de pantalla de uno de los manuales de reparación de Apple. Apple Omicrono

En el plantel de estas herramientas se incluyen destornilladores, bandejas de reparación e incluso prensas de pantalla. Tanto es así, que en los propios manuales, se especifica qué herramientas se necesita en cada caso con todo lujo de detalles. Se podrán alquilar estos kits de herramientas por 49 dólares para, según Apple, que los clientes tengan que evitar comprar herramientas para una sola reparación. Apple asegura que este servicio llegará a Europa a finales de año.

No sale rentable

Desgraciadamente, no todo es color de rosa. Y es que realizar este tipo de procedimientos, en ciertos casos, tienen una diferencia de coste irrisorio respecto a los costes de las reparaciones oficiales de Apple. Incluso en ciertos casos sale más caro. A todo esto hay que sumarle no solo el hecho de necesitar de ciertos conocimientos técnicos para hacer estas reparaciones, sino el coste de tiempo que estos implican.

A la izquierda, el coste de un pack de recambio de batería. A la derecha, el coste de reparación con Apple. Manuel Fernández Omicrono

Pongamos ejemplos desde las páginas web de Apple. Imaginemos que queremos comprar un kit de reparación para realizar un cambio de pantalla a un iPhone 12. El pack completo cuesta 269 dólares en la tienda de Apple. Si nos vamos a la página web de los costes de reparación de Apple, veremos que reparar una pantalla fuera de garantía de un iPhone 12 cuesta 279 dólares. Es decir, que por 10 dólares más, tenemos la seguridad de que un técnico se está encargando, por nosotros, de reparar la pantalla con las mismas herramientas y piezas genuinas.

Otra situación, esta vez con un iPhone 13 Pro Max. Un pack de recambio de batería en la página web en cuestión cuesta 71 dólares. La web de reparaciones de Apple, en este caso, muestra que fuera de garantía cambiar la batería a un iPhone 13 Pro Max (y en general, a cualquier iPhone a partir de la gama iPhone X) cuesta 69 dólares. Cuesta más barato llevarlo a la tienda a que hagan un reemplazo de batería que el que lo haga el usuario.

Hay una forma de abaratar este proceso devolviendo las partes afectadas de estos iPhone para que Apple las recicle. Por supuesto, el precio varía dependiendo del componente, aunque en ningún momento rebaja de forma drástica el precio. Hay que aclarar que todos estos precios son orientativos y, en caso de que Apple lance este servicio en España, estos se modificarán.

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan