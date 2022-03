Lo último Lidl es una batería para cargar el móvil que también calienta las manos

Lidl, uno de los supermercados más populares en España, no deja de sorprender con sus últimos lanzamientos. Si recientemente trajo una batería para arrancar el coche y cargar el móvil o un gadget que alivia dolores musculares y ayuda a relajarse; ahora tiene a precio de chollo un cargador portátil para el smartphone que también calienta las manos.

En concreto, Lidl tiene el Zippo HeatBank 6 en rebaja, ya que se puede encontrar en su tienda online por 21,99 euros cuando su precio original es de 29,95 euros. Un dispositivo que, además de ayudar a tener siempre el móvil con pila independientemente de dónde se esté, es perfecto para cuando hace mal tiempo.

Esto se debe a que esta batería externa también se puede utilizar como calentador de manos en esos días que hace mucho frío o para llevarlo siempre encima cuando se vaya a esquiar o a la montaña. De hecho, Lidl asegura que este gadget es capaz de ofrecer hasta 6 horas de calor.

Compacta y ergonómica

La batería externa de Lidl cuenta con un diseño compacto y ergonómico, ya que apenas mide 18,3 centímetros de largo, 9 cm de ancho y 2,9 cm de profundo, y pesa 200 gramos; por lo que se puede llevar cómodamente en el bolsillo o en una mochila. Aunque tan sólo está disponible en color verde, naranja y azul.

La batería se puede conseguir a precio de chollo y en tres colores. N.C. Omicrono

En cuanto a sus especificaciones, se trata de una batería de litio de 4.400 mAh que ofrece una autonomía de hasta 6 horas, ya sea para calentar las manos o para cargar el móvil. En la caja incluye un cable de carga micro USB y el dispositivo tiene la capacidad de llegar a una temperatura máxima de 50ºC.

Su funcionamiento es bastante sencillo, ya que basta con apretar su botón durante cinco segundos para que comience a calentar las manos, incluyendo cinco niveles de grado calorífico. Un calor que se desprende por ambos lados de la batería externa, por lo que no hay que preocuparse por cómo se coge.

Con garantía

Lidl confirma en su tienda online que su nuevo complemento cuenta con tres años de garantía, que ya es más que otros productos que el supermercado tiene a la venta. Además, la compra de la batería tiene unos gastos de envío de 3,99 euros, independientemente de los objetos que estén en la cesta.

La fecha de entrega está fijada de uno a tres días laborables, es decir, no se incluye ni sábado ni domingo, y en caso de no estar satisfecho con la batería, no hay gastos de devolución. Un producto que también se puede encontrar en los establecimientos físicos de Lidl.

