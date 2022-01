Este router de TP-Link tiene motores en las antenas para que se muevan automáticamente

Imagina que eres un usuario con una conexión WiFi en España, y notas que tu Internet no funciona muy bien. Vas al salón de tu casa y ves a tu router moviendo las antenas en mitad de la noche. Puede parecer algo rarísimo, pero es sin duda un futuro que se podría dar. Y es que la empresa de telecomunicaciones TP-Link ha presentado su nuevo prototipo de router capaz de mover las antenas de forma dinámica para ofrecer la mejor señal.

Un concepto bastante extraño que se ha materializado en el AXE200 Omni, un router que aún están en desarrollo y que como tantos otros que han pasado por la feria, estrenará el estándar WiFi 6E que ya se puede usar en España.

La idea es simple; que las 4 antenas que monta este router se muevan buscando la mejor señal posible para, sobre el papel ofrecer la mejor conectividad a los dispositivos de la casa a medida que estos se mueven.

Un router... ¿que se mueve?

El AXE200 tiene un diseño que recuerda bastante a los routers para gamers que se pueden encontrar en el mercado actualmente. Tiene 4 antenas plegables que giran sobre sí mismas mediante motores y que buscan ofrecer señal más óptima de forma automática.

TP-Link. TP-Link Omicrono

Por ahora, esto no es más que teoría ya que no se sabe cuán beneficioso sería esta novedad de cara a la experiencia de usuario final. No obstante, es una idea bastante loca que podría sentar un precedente en la fabricación de futuros routers.

Es un router con velocidades de triple banda, compatible con bandas de 6, 5 y 2,4 GHz. Las ventajas del estándar WiFi 6E permitirán a los usuarios experimentar más estabilidad y menor latencia en sus conexiones. Ofrecerá velocidades de más de 10 Gbps y será capaz de mantener las velocidades más rápidas y a menor latencia en tareas de consumo importantes, como el consumo de contenido en 8K.

Router AXE200. TP-Link Omicrono

Integrará un procesador de 4 núcleos y puertos Ethernet a 2,5 y 10 Gbps, y será compatible con todos los dispositivos de la casa, como consolas o televisores. Eso sí, para aprovechar el estándar WiFi 6E, será necesario que el dispositivo conectado también lo soporte.

Desgraciadamente, no es más que un prototipo, una idea que parece estar en desarollo pero que aún no verá la luz. De hecho, TP-Link no ha dado información sobre su lanzamiento o su precio, por lo que es incluso probable que no salga nunca al mercado, o al menos, que lo haga de forma muy tardía.

En compensación, TP-Link ha anunciado una variante de este router bastante más normal pero con su mismo diseño, el Archer AXE300. De nuevo, dispone de WiFi 6E con bandas duplicadas de 5 GHz y con bandas de 6 y 2,4 GHz, aunque no se sabe el precio, se espera que se lance en el segundo trimestre del 2022.

