El coche de Apple y su próximo lanzamiento: llegaría en 2025 según los rumores

Las primeras informaciones respecto al coche de Apple, el rumoreado 'Apple Car' en España, fueron desalentadoras. Deslizaban que el coche no iba a presentarse hasta dentro de bastantes años, debido a las implicaciones tecnológicas que supone desarrollar un coche propio. Ahora, según Bloomberg, esto habría cambiado gracias al desarrollo de un potente procesador.

Según informa Mark Gurman, periodista especializado en Apple, la compañía de Cupertino habría reducido enormemente la estimación de tiempo para lanzar el coche. La compañía estaría planeando un objetivo de lanzar el coche en tan solo 4 años, es decir, en el 2025.

Además de todo esto, el coche sería totalmente autónomo o al menos así lo querría Apple, ya que estaría "reenfocando el proyecto en torno a capacidades completas de conducción autónoma", en clara alusión a Tesla, la empresa que actualmente tiene la sartén por el mango en este asunto.

El Apple Car, en 2025

El proyecto, apodado 'Titan' de forma interna actualmente está regido por Kevin Lynch, la persona detrás del Apple Watch. Lynch, que tomó los mandos del proyecto a principios de este año, estaría realmente empeñado en que el coche fuera totalmente autónomo, sin necesidad de intervención por parte de humanos, según Bloomberg.

Concepto del coche de Apple.

Y es que la compañía habría estado explorando dos caminos: el de la conducción autónoma o el de seguir los pasos de Tesla; crear un modelo que requiriera de esta intervención humana pero que contara con una suerte de Autopilot, es decir, funciones de conducción autónoma pero a modo de asistencia, centradas "en la dirección y en la aceleración".

Pero esto sería solo el principio. El equipo encargado de diseñar los procesadores de Apple habría diseñado un nuevo chip para este coche, que se habría convertido en el "componente más avanzado" que se ha desarrollado para este proyecto. Actualmente, los planes de Apple pasarían por introducir dicho chip en flotas de vehículos de pruebas para realizar tests reales y comprobar su rendimiento.

Sin siquiera volante

Concepto del volante del coche.

La idea del coche autónomo llega tan lejos que Apple estaría planteando que el coche no tuviera ni volante. El interior sería totalmente espacioso y tendría una disposición para favorecer la comodidad y no tanto la funcionalidad. Según The Verge, este interior contaría con una pantalla táctil de gran formato al estilo iPad.

Además, actualmente Apple estaría en conversaciones para comprar Canoo, una startup de vehículos eléctricos. Apple estaría buscando conseguir que el interior del Apple Car tuviera la misma filosofía que los interiores de los prototipos de furgonetas eléctricas de Canoo.

Finalmente, Apple querría que su coche sea compatible con el estándar de carga CSS, para cargar el vehículo en la gran mayoría de estaciones de carga rápida que actualmente pueblan las infraestructuras de estas estaciones, facilitando todavía más la expansión del coche en el mercado. No obstante, todo esto son declaraciones de fuentes internas del proyecto, y dado lo temprano del proyecto, las fechas de lanzamiento podrían variar mucho de aquí a los próximos años.

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan