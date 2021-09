No compres un dispositivo Alexa ahora, Amazon presenta novedades el 28 de septiembre

Como cada otoño, Amazon está preparando un gran evento centrado en su hardware. Nuevos altavoces, libros electrónicos y otras novedades sobre los servicios del gigante de internet se anunciarán el próximo 28 de septiembre, para más adelante llegar a España.

La compañía ha anunciado esta nueva cita para la semana próxima sin dar muchas pistas sobre los nuevos dispositivos que se anunciarán. El evento se celebrará el martes a las 18:00 horas de España peninsular.

Se espera conocer nuevos productos destinados a impulsar la presencia de Alexa en los hogares como los altavoces inteligentes Echo que son ya un icono de la compañía. Aunque también podrían verse los nuevos libros electrónicos Kindle Paperwhite con pantalla más grande que se han filtrado hace poco.

Los nuevos Kindle

Una nueva generación de libros Kindle está a la vuelta de la esquina. Las principales características de los dos modelos se han filtrado en una tabla comparativa de Amazon Canadá, que ha sido eliminada, pero que han compartido en GoodeReader.

La tabla muestra dos ebooks, el Kindle Paperwhite y el Kindle Paperwhite Signature Edition que rondan respectivamente los 117 y 164 dólares estadounidenses (alrededor de 100 y 140 euros).

kindle luz 3

Los primeros cambios que se aprecian en ambos dispositivos son las pantallas de tinta de mayor tamaño, Amazon las ha aumentado hasta las 6,8 pulgadas. Los Kindle más actuales solo tienen una pantalla de 6 pulgadas. Tienen una clasificación de IPX8 para resistir el agua como el Paperwhite actual. Además, la resolución es de 300 PPI y 17 LEDS iluminan la pantalla para leer de noche.

Estas son las novedades en cuanto a las pantallas, pero el modelo Signature Edition de mayor rango aporta otras cualidades también interesantes como la carga inalámbrica junto con un espacio de almacenamiento más grande, 8GB para el Kindle estándar y 32GB para el modelo más premium.

Algunas de estas cualidades ya se habían visto en los Kindle Oasis de 2019, pero los nuevos ebooks siguen sin incluir funciones como la orientación de página con rotación automática o los botones físicos para pasar de página. Tampoco se menciona en la tabla comparativa si contarán con puerto USB-C o seguirán con los microUSB a los que Amazon no renuncia desde hace años.

Todas estas dudas deberían resolverse en unos días durante la presentación de Amazon. Además, hace pocas semanas la empresa ha lanzado una importante actualización para la interfaz de los Kindle posteriores a 2015. Es de esperar que los nuevos modelos lleguen en breve con este nuevo software integrado.

Otras posibles novedades

Aparte de los nuevos ebooks, Amazon acostumbra a presentar alguna innovación o producto experimental como el anillo Echo Loop, o las gafas Echo Frames. Estás últimas semanas Facebook ha presentado sus gafas conectadas junto a Ray Ban, aunque por parte de Amazon no hay rumores que indiquen novedades con respecto a este producto.

La primera cámara de Ring para interior también es la más barata Ring

Por supuesto, se esperan dispositivos de domótica como las cámaras y aparatos de seguridad Ring. En junio se filtraron algunas novedades de la cámara para el coche que Amazon presentó el año pasado. En cualquier caso, el gigante de internet se ha limitado a decir que presentará "noticias sobre nuestros últimos dispositivos, características y servicios de Amazon".

No todos los productos que se anuncian suelen llegar a España, pero buena parte sí como los altavoces y ebooks. Habrá que esperar al 28 de septiembre por la tarde para conocer todas esas novedades. La presentación, como explican en The Verge, es por invitación lo que indica que no se emitirá en directo por internet para que cualquier pueda conectarse.

