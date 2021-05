El Realme GT llegará a España junto a nuevos móviles baratos para luchar contra Xiaomi

Desde que Realme llegara a España hace ya un tiempo, ha confrontado a los otros fabricantes chinos Android ubicados en nuestro país, como Xiaomi o OnePlus. Y no es de extrañar que con los últimos teléfonos de Xiaomi rondando el mercado europeo, Realme hiciera lo propio con los suyos. Realme ha confirmado que sus mejores móviles llegarán a España.

Según ha adelantado GSM Arena, la serie Narzo de Realme y el Realme GT, su tope de línea, llegarán a Europa y por ende a España. Esto es algo que la propia Realme España ha confirmado, y aunque la firma no ha podido dar más detalles a OMICRONO, aseguran que pronto habrá novedades al respecto.

Mientras que la serie Narzo empezará a estar disponible, según GSM Arena a partir del 25 de mayo exclusivamente en AliExpress, tendremos que esperar hasta junio para recibir el Realme GT, su teléfono de gama alta.

Realme traerá nuevos teléfonos

realme Narzo 30.

La información proveniente de GSM Arena reza que el primer teléfono en llegar será el Realme Narzo 30 5G y será el primero de la gama Narzo en llegar a Europa el 25 de mayo. Este sería el primer Realme de esta serie que conservaría su nombre, ya que por ejemplo el Narzo 20 llegó con el nombre de Realme 7i. De nuevo, será exclusivo de AliExpress, y es de prever que habrá una oferta de lanzamiento.

El Realme GT se demorará hasta el mes que viene. También se venderá a través de AliExpress, y aunque no hay confirmación oficial, se cree que será el mismo dispositivo que se vendió en China, montando el Qualcomm Snapdragon 888, pantalla AMOLED de 120 Hz y carga rápida de 65W.

Esto podría cambiar, por supuesto; no es raro que una firma china cambie algunas especificaciones de sus teléfonos al traerlos a Occidente, ya sea por abaratar su coste o por cuestiones de suministros. No obstante, dado que el nombre del teléfono no ha cambiado, puede que este no sea el caso.

Desde Realme España han confirmado que esta información es real, y aseguran que en las próximas semanas conoceremos más detalles al respecto. No se sabe, por otra parte, qué teléfonos específicos de la gama Narzo más allá del 30 5G llegarán a Europa y por extensión a España.

