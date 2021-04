El 'notch' del iPhone por fin tendría fecha de caducidad, gracias a Face ID bajo la pantalla

El iPhone 12 llegó a España hace ya unos meses, con un diseño renovado respecto a las pasadas generaciones; pero había un detalle en el que era muy parecido: aún tenía el famoso 'notch', o muesca en la pantalla.

Cuando Apple presentó esa decisión de diseño por primera vez, con el iPhone X, fue muy polémica; pero en su día, era la única opción real para conseguir un diseño "todo pantalla", sustituyendo Touch ID por Face ID y sus sensores y cámaras delanteros.

Pero el resto de la industria ha avanzado mucho desde entonces, con modelos como los OnePlus 9 dejando sólo un pequeño agujero en la pantalla para la cámara frontal. El iPhone 12 redujo el tamaño de la muesca, pero no la eliminó; y las filtraciones del iPhone 13 indican que continuará con ese diseño.

iPhone sin notch

Al menos, parece que Apple ya está más cerca de crear un iPhone sin 'notch'; eso es lo que ha adelantado el analista Ming-Chi Kuo, famoso por sus adelantos de productos de Apple. En concreto, en esta ocasión afirma que sabe cómo será la gama de iPhone del 2022; es decir, el iPhone 14 si Apple sigue con esa denominación.

El iPhone 14 puede ser un modelo muy diferente del iPhone 12, algo sorprendente teniendo en cuenta que Apple suele reutilizar y evolucionar diseños durante varias generaciones, como ocurrió con el iPhone X, iPhone Xs y iPhone 11. El motivo es que el iPhone 14 sería el primero verdaderamente "todo pantalla", sin ningún tipo de muesca ni agujero para la cámara y los sensores.

Face ID continuará, pero de otra forma

Eso no significa que Apple vaya a abandonar Face ID, según Kuo; la compañía está realmente convencida de que su tecnología es más segura y rápida que los lectores de huellas, pese a los problemas que Face ID está dando con las mascarillas en esta pandemia.

En vez de eso, Apple habría conseguido meter los sensores y la cámara de Face ID bajo la pantalla; no es algo tan sorprendente, ya que al menos desde el año pasado ya existen prototipos de móviles Android con cámara bajo la pantalla. Las primeras implementaciones, como la del ZTE Axon 20 5G, han recibido algunas críticas pero demuestran el potencial de esta idea. Por supuesto, Touch ID también podría volver con un lector de huellas bajo la pantalla.

Adiós al Mini

Kuo también adelanta que Apple ya ha decidido que no continuará ofreciendo móviles "Mini", debido al fracaso del iPhone 12 Mini. Apple no tendrá más remedio que ofrecer el iPhone 13 Mini dentro de unos meses, debido al contrato que tiene con Samsung para las pantallas, pero cuando este termine, no lo renovará.

El iPhone 12 mini no ha conseguido atraer al público Chema Flores Omicrono

Por lo tanto, la gama iPhone 14 sólo estará compuesta por dos tamaños de pantalla: de 6,1 y de 6,7 pantallas, repartidos en modelos "Pro" y normales como ahora. Por lo tanto, las variaciones de diseño respecto a los modelos actuales no deberían ser demasiado grandes, exceptuando la muesca de la pantalla.