Nuevos Amazo Echo Buds, con mejor cancelación de ruido y más baratos

Amazon no ofrece todos sus productos en España, pero en la mayoría de los casos eso no supone una gran pérdida; no podemos decir lo mismo de los Echo Buds, que durante años han sido una alternativa a los AirPods en EE. UU.

Ahora, Amazon ha presentado la segunda generación de los Echo Buds, y sólo podemos desear que lleguen a España aunque, por ahora, la compañía no nos ha confirmado nada. Y es que Amazon no sólo ha mejorado estos auriculares inalámbricos, sino que los ha hecho más baratos.

Como muchos otros auriculares, estos tienen cancelación activa de ruido y por lo tanto, son más una alternativa a los AirPods Pro; sin embargo, cuestan más de cien dólares menos que la alternativa de Apple.

Nuevos Echo Buds

Los nuevos Echo Buds han recibido un lavado de cara completo, y no tienen nada que ver con los originales ni en diseño ni en funcionalidades; en cuanto a lo primero, ahora son mucho más pequeños y además, no son tan llamativos gracias a que el acabado brillante ha sido sustituido por uno mate con el logotipo de la sonrisa de Amazon. Además, ahora están disponibles en dos colores, blanco y negro.

Nuevos Amazon Echo Buds Amazon Omicrono

Amazon afirma que los nuevos auriculares son un 20% más pequeños, lo que debería ayudar no sólo a llevarlos sino también a la comodidad. El estuche de carga también ha sido completamente rediseñado, y no se parece en nada al original; es más parecido a los de los AirPods o los de otras alternativas, y estará disponible en dos versiones: una con carga por cable USB-C, y otra con carga inalámbrica.

Mejor cancelación de ruido

Pero donde Amazon afirma que se han realizado más cambios es en el interior, con una nueva cancelación activa de ruido que promete ser muy superior a la "reducción de ruido" de los Echo Buds originales; aquellos fueron creados gracias a una colaboración con Bose, pero ahora parece que Amazon se ha encargado de los algoritmos y del diseño de los auriculares.

Como resultado, Amazon afirma que los nuevos auriculares son capaces de acabar con el doble de ruidos que los modelos anteriores; hasta que no los probemos, será difícil decir si están a la altura de los mejores auriculares con cancelación de ruido. Con esta activa, Amazon promete cinco horas de batería.

Nuevos Amazon Echo Buds Amazon Omicrono

Como no podía ser de otra manera, los nuevos Echo Buds son compatibles con Alexa, y podemos usar la voz para comandos muy interesantes como saber cuánta batería les quedan, indicadores de dirección, o incluso una función que hace que los auriculares piten para saber dónde están.

Donde los Echo Buds destacarán sin dudar es en el precio: 119,99 dólares por la versión USB-C, y 139,99 dólares por la versión con carga inalámbrica; y se podrán reservar con un descuento del 20 % en EE. UU. Eso significa que, por apenas 100 dólares, será posible conseguir una alternativa a los AirPods Pro, que cuestan 150 dólares más. Está por ver si estarán a la altura; por el momento, sólo se ha anunciado el lanzamiento en EE. UU. el próximo 12 de mayo.