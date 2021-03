¿Un Apple Watch ultrarresistente? Podría llegar este año, según rumores

En la mayoría de ocasiones, Apple ha priorizado el diseño a la funcionalidad de sus productos. Lo hemos visto en los recientemente presentados en España AirPods Max, o en las futuras gafas de realidad mixta. Pero Apple podría cambiar esto este año presentando nada menos que un Apple Watch ultrarresistente.

Sí, un Apple Watch rugerizado o ultrarresistente, como otros teléfonos que hemos visto en el entorno Android. Según ha informado el medio Bloomberg, Apple está discutiendo de forma interna el lanzamiento de una versión ultrarresistente de sus Apple Watch.

Este reloj estaría pensado para entornos "extremos", según las fuentes de Bloomberg, y se está considerando un lanzamiento para finales de este año o, en su defecto, para el año que viene. Y su funcionalidad sería exactamente igual a la de los últimos Apple Watch, pero con el diseño exterior modificado.

Apple Watch ultrarresistente

Apple Watch. Fikri Rasyid Unsplash

Los Apple Watch ya tienen un nido de usuarios importante en el mundo del deporte, gracias en parte en su capacidad de seguimiento y monitorización del ejercicio físico y su resistencia al agua. No obstante, no son idóneos para deportes extremos, especialmente los que tienen que ver con condiciones climáticas adversas como el esquí extremo o el acuático.

Eso ha permitido que otras marcas como Garmin tengan la potestad en este mercado, que Apple apenas ha explorado, con dispositivos especializados en esta clase de actividades. Lo más curioso es que esta no sería la primera vez que Apple considera este hecho; después de lanzar el modelo original en 2015, se lo plantearon. Aunque dichos planes nunca llegaron a ver la luz.

Este modelo se ofertaría junto a los Apple Watch actuales como el 6 o el SE, y en caso de lanzarse lo haría a finales de año. Esta le daría una excusa a muchas personas para comprarse este reloj, ya que recordemos que las actualizaciones pasadas (los Watch 6 y SE) fueron tan parecidos a sus antecesores que apenas había mejoría en pasar de uan generación a otra.

Por otra parte, este smartwatch ultrarresistente no iría dedicado únicamente a amantes del deporte extremo, ya que no son pocos los deportistas que quieren hacerse con un Apple Watch pero temen por su fragilidad. Por ende, el nicho de usuarios podría ser mucho más amplio. Aunque todo esto es especulación, y será decisión final de la compañía la de lanzar este producto o no a finales del año 2021.

