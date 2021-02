Este portátil de siete pantallas nos convierte en un hacker como los de las películas

La inmensa mayoría de los portátiles que podemos comprar en España tienen sólo una pantalla. Al fin y al cabo, eso es todo lo que necesitamos, ¿verdad? Pues no.

Cada vez más usuarios están descubriendo las ventajas de contar con una segunda pantalla en su escritorio, y la idea se está expandiendo al sector portátil. Los nuevos portátiles de dos pantallas de Asus, por ejemplo, demuestran el potencial que puede tener contar con una segunda pantalla táctil.

El futuro de los portátiles puede pasar por tener dos pantallas, aunque aún no está decidido exactamente cómo será; y eso puede ser sólo el principio. ¿Por qué parar en dos? Hace unos años, Razer mostró un prototipo de portátil de tres pantallas, y aunque no terminó en un producto real, demostró lo que era posible.

El portátil de siete pantallas

Ahora, podemos haber encontrado el límite de lo posible, con el nuevo Aurora 7, un portátil de siete pantallas presentado por la empresa británica Expanscape. No, no nos hemos equivocado, realmente son siete pantallas, aunque para hacerlo posible no todas son iguales.

Una vez desplegado por completo, el Aurora 7 prácticamente 'envuelve' al usuario en pantallas; todo nuestro campo de visión estará repleto de información. Pero lo realmente interesante es que en Expanscape se han molestado en elegir una configuración que tiene sentido.

Expanscape Aurora 7, portátil de siete pantallas Expanscape Omicrono

Para empezar, tenemos cuatro pantallas de 17,3 pulgadas de resolución 4K; a la principal se le suman tres dispuestas en cada borde. Las dos pantallas laterales están en vertical, lo que las hace ideales para mostrar documentos, código fuente o terminales, además de ocupar menos espacio desplegadas. La pantalla superior es básicamente otra pantalla principal que puede servir para mostrar cosas que no sean una prioridad.

La guinda del pastel son tres pantallas más, cada una de 7 pulgadas y por lo tanto, mucho más pequeñas. Dos aparecen en la parte superior de las pantallas laterales, mientras que la tercera está en el propio portátil, al lado del touchpad. La resolución de estas es de 1920 x 1200 píxeles.

Sólo prototipo

Hay muchas cosas raras y que pueden parecer un sinsentido en este portátil, pero es porque, por ahora, no es un producto comercial; es un prototipo diseñado precisamente para comprobar los beneficios y desventajas de una configuración semejante.

De hecho, el hardware seguramente no estaría a la altura para usar las siete pantallas al mismo tiempo con aplicaciones pesadas; en realidad, estamos ante un portátil modificado basado en un Intel Core i9-9900K con una Nvidia GTX 1060.

Expanscape Aurora 7, portátil de siete pantallas Expanscape Omicrono

Sólo con verlo, dudamos mucho de la utilidad de las pantallas pequeñas, al menos de las dos laterales; no parece que se pueda mostrar mucha información legible. En cambio, las pantallas laterales grandes tienen más sentido, y es algo que seguro que mucha gente echa de menos.

De hacerse realidad, este portátil probablemente necesitaría componentes de última generación para tener sentido. Además, la duración de la batería sería un problema. El prototipo cuenta con nada menos que dos baterías, una de 82 Wh y otra de 148 Wh, y aún así sólo consigue 28 minutos de uso con el procesador al máximo; bajando la velocidad, es posible conseguir una hora de uso. Y como dato curioso, no podrías llevar este portátil en avión, ya que la capacidad de la batería secundaria supera los límites de seguridad.

Aunque todo esto hace que la producción de este portátil sea improbable, no podemos negar que es una imagen sorprendente, que nos recuerda a aquella escena en Operación Swordfish donde Hugh Jackman hacía su mejor imitación de cómo trabaja un hacker.

