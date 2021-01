Amazon convierte tu Alexa en una alarma: avisará si te entran en casa

Los Amazon Echo de Alexa son sin duda alguna los altavoces inteligentes preferidos en España. Sus bajos precios y su accesibilidad los hacen ideales para todos los tipos de usuario. Ya sirven para multitud de tareas, pero Amazon quiere dotarles de más ventajas todavía. Una de ellas, alertar a su dueño si ladrones entran a su casa, tal y como podemos leer en The Verge.

Amazon ha anunciado una serie de nuevas funciones para los Amazon Echo, entre las que se encuentra la capacidad de realizar de manera proactiva las tareas del hogar. Junto a esta, ha anunciado un servicio de suscripción de seguridad Guard Plus, que permitirá que el Amazon Echo detecte intrusos en la casa.

Lo hará detectando sonidos extraños, dando la posibilidad al usuario de llamar a operarios de seguridad humanos para que, a su vez, estos llamen a servicios de emergencia.

Alexa detectará intrusos

Altavoz Alexa. Chema Flores Omicrono

Cuando se produce un robo o una intromisión en un hogar ajeno, se suelen dar sonidos muy concretos. El forzado de la cerradura de la casa, la apertura y cierre de los muebles en busca de joyas, etcétera. En definitiva, sonidos que no deberían pertenecer al día a día de una casa normal. El servicio Guard Plus permite a los Amazon Echo reconocer esos sonidos.

Si el Amazon Echo detecta que los sonidos que está escuchando no corresponden con los habituales que se dan en una casa o en su defecto con los que no se suelen dar en nuestro hogar y determina que podría haber una emergencia, el altavoz nos avisará y nos permitirá entrar en contacto con operarios humanos. En tal caso, serán estos los que nos asesorarán y llamarán a los servicios de emergencia, y realizar todos los procesos rutinarios.

Esta característica no es gratuita. Tendremos que registrarnos en Guard Plus, un servicio de suscripción en la aplicación de Alexa que costará 4.99 dólares al mes. Decimos dólares precisamente porque Guard Plus, por ahora, está disponible solo en Estados Unidos y no podemos acceder a ella desde España.

Adicionalmente, Amazon está incluyendo numerosas mejoras en sus Amazon Echo, que estarán disponibles por ahora en Estados Unidos. La más relevante incluye un panel de energía que nos dice cuánto consumen nuestros aparatos compatibles con Alexa para tenerlos controlados. Aunque la más útil son las llamadas "corazonadas", es decir, movimientos de Alexa proactivos como apagar las luces o encender el termostato. Alexa, por otra parte, siempre preguntará al usuario si quiere que se realice tal acción.

También te puede interesar...