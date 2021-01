El truco de WhatsApp que demuestra quién lleva razón en una conversación

WhatsApp es la aplicación más usada en España, lo que implica que podemos hablar con cualquiera a través de ella, aunque no tengamos suficiente confianza con el otro interlocutor. Es habitual que nos pueda llegar un mensaje a WhatsApp... y no sabes cómo interpretarlo. Te extrañas, no sabes el tono en el que la persona que está al otro lado de la conversación escribió el mensaje. ¿Lo ha dicho a buenas o a malas?, ¿cómo preguntarle sin meterse en un lío? ¿Qué hacer?, ¿cómo averiguar las verdaderas intenciones del mensaje de una persona?

Porque desgraciadamente no todo el mundo dice las cosas como realmente debería hacerlo, de forma clara y precisa, se ha desarrollado una herramienta basada en la inteligencia artificial que pone fin a esta situación.

La inteligencia artificial sirve, además de hacer magia como pintar cuadros o producir música, para analizar emociones humanas de forma fría y pormenorizada, y así tomar decisiones. Y los mensajes que recibes en WhatsApp no son una excepción.

Ahora existe una web que analiza mensajes que introduces en ella para determinar qué emociones los motivan. La web Sentiment Analysis de ShelfWatch analiza la negatividad, neutralidad o positividad de las oraciones que introduzcas en ella.

Analiza los mensajes

La web de ParallelDots realmente es un servicio para monitorizar conversaciones online y aplicarlas a marcas, servicios o productos. La API busca comprender el "sentimiento social" realizando una extracción contextual del texto que "identifica y extrae información subjetiva" sobre la neutralidad de la frase.

Hablando en términos más mundanos, significa que esta API consigue descifrar la neutralidad de conversaciones online. Afortunadamente, tienen una demo gratuita que podemos usar incluyendo dentro de la web frases enteras que la IA se encargará de descifrar. Determinará el porcentaje de neutralidad de esa frase.

Simplemente tenemos que irnos a la web, seleccionar el idioma en español y escribir la frase. La IA analizará la oración y dependiendo de los sentimientos que induzca esta frase, lanzará porcentajes. Por ejemplo, la frase "me parece genial lo que hagas" tiene un 39,59% de felicidad, un 13,58 de enfado, un 17,15 de excitación, un 9,24 de tristeza, un 13,69 de miedo y un 6,75 de aburrimiento.

Obviamente la frase tiene que estar lo mejor escrita posible para que los porcentajes sean más precisos. No es ninguna métrica definitiva; es una ayuda objetiva para entender ciertos mensajes con doble sentido y extraer la negatividad de los mismos. Es ciertamente útil para algunas personas que tienen algunas dificultades para discernir esto.

La herramienta es gratuita, al menos en su demostración, y como decimos no es eficiente al 100%. A fin de cuentas, le estamos encargando a una máquina analizar cuestiones humanas, por lo que debemos tener esta herramienta como lo que es; una métrica orientativa.

