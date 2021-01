Alexa, baja las ventanillas: Amazon abre su IA a los fabricantes de coches

Alexa podrá ser implementada e integrada en los sistemas de marcas de coches de varios países, entre ellos España, según ha anunciado hoy Amazon por sorpresa.

Dicha sorpresa viene porque Amazon es famosa por ser especialmente celosa con su tecnología de Inteligencia Artificial y asistente personal. Si quieres usar Alexa, sólo tienes la opción de comprar un altavoz Echo o instalar las apps oficiales de Alexa como la de Windows; el resto debe conformarse con crear 'skills' que usan la plataforma de Alexa para ejecutarse y ofrecer sus propios servicios.

Eso cambiará en el sector del automóvil. Hoy Amazon ha anunciado el lanzamiento de Alexa Custom Assistant, una manera de implementar el asistente personal en coches, ofreciendo más libertad a las marcas.

Alexa en los coches

Amazon ya ofrece el Echo Auto para coches, y la diferencia con Alexa Custom Assistant es que los fabricantes podrán personalizar la experiencia para hacerla propia, e incluso hacer que Alexa trabaje con el asistente personal propio de cada compañía.

Por ejemplo, esto permitirá que la palabra para 'despertar' al asistente sea diferente de "Alexa", que use una voz distinta o que gane funcionalidades que ahora mismo no tiene. Los fabricantes tendrán libertad para cambiar esos y otros aspectos de Alexa para que la experiencia esté más ajustada a lo que el cliente espera; no en vano, se espera que inicialmente estas versiones de Alexa lleguen a modelos de gama alta, donde muchos fabricantes ya ofrecen sus propios asistentes virtuales.

De hecho, ese es otro detalle interesante: Amazon no requiere exclusividad para usar Alexa, y podrá cohabitar con el asistente del fabricante al mismo tiempo. La idea es que las funciones que sean propias del coche sean ejecutadas por el asistente del fabricante, y el resto, por Alexa. Para el usuario, todo será lo mismo y sólo tendrá que dar la orden para que se ejecute, sin importar lo que sea.

Coches inteligentes

La ventaja para el fabricante es que, como se basará en la tecnología de Alexa, su propio asistente puede mejorar. Por ejemplo, en el reconocimiento de voz o en el uso de aprendizaje automático para crear una voz única para el asistente que no sea usada por ningún otro.

Además, este sistema no necesitaría conexión a un móvil, como sí requieren Google Assistant y Siri; vendría ya integrado en el coche y por supuesto, podríamos usar todas las funciones de Alexa y controlar todos nuestros dispositivos con la voz.

Que Amazon esté ofreciendo este nivel de acceso a Alexa es algo inaudito, y puede que atraiga a muchos fabricantes; especialmente si no tienen un asistente propio tan avanzado, que no son muchos. Este producto ya está disponible para fabricantes en varios países, entre los que se encuentran España, Francia, EE. UU y Alemania.

