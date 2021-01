Así serán los próximos ordenadores: de pantallas que giran a mucha potencia bruta

Aunque el CES 2021 se haya celebrado exclusivamente de forma digital, las compañías no han querido dejar de presentar sus apuestas tecnológicas en este comienzo de un año que promete ser casi tan atípico como 2020. Una serie de productos que protagonizarán las estanterías de los comercios de España dentro de poco y entre los que destacan los ordenadores, con hincapié en los portátiles.

Con el año 2020 en el retrovisor, que se recordará por un impulso extraordinario del teletrabajo, los fabricantes de ordenadores se han adaptado a las demandas de sus usuarios pensando en cómo satisfacer sus necesidades laborales desde casa. El perfecto ejemplo lo encontramos en el segmento de los portátiles, que llevaba unos años estancado, y actualmente está viviendo una segunda edad dorada con roturas de stock constantes los últimos 365 días.

La competencia feroz cada vez pone las cosas más difíciles a las compañías y las luchas se recrudecen con los dispositivos orientados a otro de los sectores estrella: los portátiles gaming. Una categoría que no ha parado de crecer en los últimos años y que ya se lleva una buena ración de las innovaciones de las marcas. El teletrabajo y el gaming son los dos pilares sobre los que se asienta una industria enorme que nunca deja de sorprender.

Nuevos procesadores

Sin duda una de las novedades más esperadas ha sido la nueva hornada de procesadores de Intel Core serie H. En este caso, se trata de una gama específica que se encuadra dentro de la undécima generación y se han lanzado con la esperanza de conquistar los portátiles gaming más delgados jamás construidos.

Intel Core de 11ª generación Intel Omicrono

En una primera tanda, la marca estadounidense presentó los que protagonizarán una buena parte de los ordenadores portátiles de este 2021. En su desarrollo, se han centrado más en la potencia que en la autonomía y, con una arquitectura de 10 nm, equiparán 4 núcleos con modelos que van desde los 4.4 a los 5 GHz.

Todo para que los portátiles gaming del futuro más inmediato adelgacen al máximo al tiempo que no pierden ni un punto de rendimiento. Para esto último también han estado trabajando en el desarrollo de nuevas gráficas integradas y tecnologías accesorias como la conectividad WiFi 6, estándar PCle 4.0 para discos duros y Thunderbolt 4.0.

Los portátiles para educación u ofimática básica también han sido uno de los objetivos a abordar por Intel. Para renovar su gama de Intel Celeron y Pentium, la compañía ha presentado una nueva hornada de procesadores de ambas tiradas anteponiendo la autonomía a la potencia bruta.

Procesador Intel Pentium Intel

AMD, como rival directo de Intel, no se iba a quedar de brazos cruzados en este CES 2021. Han presentado una nueva gama de procesadores dedicados al entorno portátil con el objetivo de extender la autonomía de las baterías más allá de lo que podríamos imaginar.

A diferencia de los procesadores de Intel, los AMD Ryzen Mobile 5000 estarán construidos con el proceso de fabricación de 7 nanómetros lo que asegura un mejor rendimiento energético. La compañía ha presentado una gama muy amplia de esta serie que va desde procesadores que anteponen el consumo a la potencia, a otros que atacan directamente al sector del rendimiento bruto.

Tanto los procesadores de Intel como los de AMD ya están instalados en varios modelos de los diferentes fabricantes y muy pronto comenzarán a llegar a las estanterías de las superficies y a las tiendas online.

Intel i9-11900k Intel Omicrono

En el terreno de los ordenadores de sobremesa, Intel ha presentado su apuesta para la gama más alta de la mano del Intel Core i9-11900K. Una renovación en la cumbre de los procesadores y que cuenta con proceso de fabricación a 10 nm, 8 núcleos, 16 hilos y hasta 4.8 GHz en el modo turbo multinúcleo.

Potencia gráfica

Aunque las gráficas integradas en los nuevos procesadores son cada vez más competentes, para ciertas tareas como el renderizado de vídeo o simplemente jugar a los últimos títulos se sigue necesitando de una tarjeta gráfica dedicada.

Portátiles con gráficas GeForce RTX de Nvidia Nvidia Omicrono

Nvidia, la gigante de las gráficas, ha presentado en el CES 2021 la que promete ser uno de los grandes éxitos para este año en el segmento de PC de sobremesa. La GeForce RTX 3060 cuenta con 12 GB de memoria GDD6 y 13 teraflops de potencia, especificaciones que la sitúan como la versión de acceso de la nueva gama RTX 30, con un precio que parte de los 329 dólares.

Asimismo, Nvidia ha anunciado la llegada de la gama RTX 30 a los ordenadores portátiles con versiones para todos los gustos. Desde la 3060 como peldaño de acceso, hasta las gráficas más potentes representada por la RTX 3080, que será la preferida de los más jugones y los bolsillos más amplios.

Pantallas y luces

El de las pantallas es otro de esos mundos donde las marcas no se pueden dormir. La calidad actual que podemos encontrar en portátiles de gama media es tan buena que tienen que seguir innovando para 'sorprender' al comprador de gama alta.

¿Y cómo lo han hecho? Colocando más pantallas. No es algo realmente nuevo. desde hace algunas generaciones, Asus se ha convertido en un especialista en incorporar más de una pantalla en sus ordenadores portátiles.

Asus ZenBook Pro Duo 15 OLED Asus Omicrono

Lejos de alejarse de la senda, en este CES 2021 se ha reafirmado lanzando su buque insignia totalmente renovado al tiempo que mantiene la doble pantalla. Se trata de los modelos Asus ZenBook Duo 14 y ZenBook Pro Duo 15.

Además de la clásica pantalla que podemos encontrar en todos los portátiles, estos de Asus cuentan con una extra justo encima del teclado. Están pensados específicamente para usuarios que creen contenido o vayan a aprovechar ese espacio para tareas de productividad.

Lenovo ThinkBook Lenovo Omicrono

Sin duda una de las sorpresas del CES 2021 la ha dado Lenovo. La marca china ha presentado la renovación de su portátil ThinkBook Plus una apuesta que combina la pantalla tradicional que encontramos cualquier ordenador portátil con otra de tinta electrónica situada en la parte posterior de la tapa.

La pantalla externa tiene 12 pulgadas, ocupa el 68% del total de la superficie y cuenta con una resolución de 2560 x 1600 píxeles, exactamente igual que el panel principal.

Para los creadores de contenido, cualquier lugar es bueno para grabar. Algo así debió pensar el equipo de diseñadores cuando plasmaron sobre el papel uno de los ordenadores que más miradas ha atraído de todo el CES 2021.

El Avita Admiror II tiene tres webcams y un anillo de luz Avita Omicrono

El Avita Admiror II se ha concebido como un portátil para hacer streamings. Para ello cuenta con un anillo de luz alrededor de toda la pantalla que ilumina el rostro del usuario. Además, para el apartado fotográfico, han incluido un total de 3 cámaras capaces de recoger diferentes planos (primer plano, otro más abierto y otro más amplio).

Ideando formatos

El CES también ha sido tradicionalmente una feria tecnológica donde arriesgar. La continua innovación de las compañías permite ver nuevos conceptos y accesorios.

Uno de los ejemplos que más han llamado la atención es estas gafas de realidad aumentada desarrolladas por Lenovo. Las ThinkReality A3 tienen como objetivo crear pantallas virtuales. Monitores extra para que los usuarios amplíen sus espacios de trabajo sin la necesidad de ocupar sitio con hardware extra.

Lenovo ThinkReality A3 Lenovo Omicrono

A través de un cabe USB Tipo C, los monitores virtuales impulsan la productividad, la privacidad y las experiencias inmersivas. Han sido especialmente diseñadas para sectores tan avanzados como el de las finanzas, arquitectura e ingeniería. O como complemento a los teletrabajadores que no cuentan con espacio o privacidad suficiente.

Los ordenadores de sobremesa 'todo en uno' (del inglés All in one) son los grandes olvidados por las marcas. Excepto Apple con los iMac, la apuesta por este segmento siempre ha estado en un segundo plano en los planes de los fabricantes tradicionales.

Leonovo Yoga AIO 7

El Lenovo Yoga AIO 7 ofrece todo lo que esperamos de un ordenador integrado en una pantalla. La principal particularidad es que permite girar la pantalla 4K de 27 pulgadas para ponerse en formato vertical (como ya hace una televisión de Samsung). En cuanto al procesador, recurre a un AMD Ryzen 7 4800H combinado con una GPU Nvidia GeForce RTX 2060 y hasta 32 GB de memoria RAM.

Por último, pero no por ello menos importante, también hemos visto lo que parece una mezcla entre una consola y un ordenador con aspiraciones gaming. Se trata del Lavie Mini, un dispositivo de 8 pulgadas del que no se conoce precio ni disponibilidad pero que ha dado mucho de qué hablar.

Nuevo LAVIE MINI

La pantalla táctil con resolución 1920 x 1200 píxeles se acompaña un procesador Intel Core de la undécima generación, 512 GB SSD y memoria RAM de 16 GB. Todo en 579 gramos. Entre los accesorios anunciados se encuentra una base de carga que se conecta directamente con el televisor, al más puro estilo Nintendo Switch.

