Apple lanza una versión exclusiva de los AirPods Pro

Año nuevo, vida nueva. O AirPods Pro nuevos, si nos ponemos tecnológicos. Aunque el 2021 ya haya llegado a España, en China aún está por suceder el Año Nuevo del Buey. Apple, inesperadamente, ha sido una de las primeras firmas en homenajear este acontecimiento con el lanzamiento de una edición exclusiva de sus AirPods Pro.

Esta edición especial del Año Nuevo del Buey se lanzará únicamente en China, lógicamente. Los auriculares tendrán serigrafías específicas que alabarán el acontecimiento con inscripciones en rojo.

Apple ha sido siempre parca en lanzar ediciones especiales de sus productos, salvo en ocasiones específicas y muy poco comunes. Esta edición, salvo que la importemos, se quedará solo en China y se venderá una tirada bastante limitada que, presumiblemente, se agotará en poco tiempo.

AirPods Pro exclusivos

Edición especial de los nuevos AirPods Pro. Apple Omicrono

Estos AirPods Pro no se diferencian demasiado de los estándar que podemos comprar aquí en España. De hecho, son sorprendentemente parecidos; las únicas diferencias vienen en el empaquetado del dispositivo y en la carcasa. El precio, por su parte, sigue siendo ligeramente similar al de los AirPods Pro normales.

En el paquete y en la carcasa de los AirPods Pro edición especial vemos un logo diseñado por Apple que imita al de un buey, aunque recuerda al emoji de la vaca de Apple. Por lo tanto, podríamos considerarlo como un pequeño auto homenaje de Apple hacia sí misma.

El resto del dispositivo es exactamente igual, y no cambia ninguna de sus características. El precio en China es de unos 1.999 yuanes, es decir, unos 250 euros al cambio. No está lejos de los 279 euros que cuestan los AirPods Pro en España. No obstante, recordemos que es una edición especial, por lo que podría haber sido más cara. Los AirPods Pro de Apple han sido desvelados en WeChat.

Junto a este lanzamiento, Apple ha lanzado una campaña promocional en la que recomienda comprar algunos de sus productos para regalo, entre los que se encuentran los iPhone 12, Apple Watch, MacBooks M1 y demás. Adicionalmente, Apple ha creado en Apple Music listas de reproducción temáticas del Año Nuevo del Buey.

Las ediciones especiales más extremas de Apple no vienen por parte de la compañía, sino que suelen provenir de marcas especializadas más relacionadas con el lujo, como Caviar. Esta se encarga de lanzar ediciones solo al alcance de unos pocos usuarios.

