Estos auriculares con cancelación de ruido son una gran compra para el Black Friday

Hace un tiempo que podemos encontrar en España una gran variedad de auriculares con cancelación de ruido. Esta modalidad de dispositivos se ha convertido en una tendencia tan grande que incluso Apple ha cedido a la moda con sus aclamados AirPods Pro. Hay dispositivos que lo tienen incluso como principal motivo de compra, como es el caso de estos CLAM ANC de Fresh 'n Rebel que nos disponemos a analizar.

Uno de los grandes problemas que suelen tener los auriculares centrados única y exclusivamente en la cancelación de ruido activa es que el resto de apartados quedan completamente olvidados. Sí, podemos conseguir una buena cancelación, pero usualmente el resto de características dejan que desear.

Y este no es el caso de los CLAM, ya que pese a no ser una marca no especialmente conocida, son unos auriculares que cuentan con muchas bazas a su favor para ser una de las compras más recomendables, especialmente en estos días de Black Friday, en los que podremos conseguirlos a un precio de 64.99 euros.

Construcción exquisita

Los CLAM ANC tienen una construcción impecable. Manuel Fernández Omicrono

Lo primero de lo que nos damos rápidamente cuenta cuando sujetamos estos auriculares es en su construcción. Se sienten tremendamente robustos a la par que ligeros, bien construidos y con unos acabados de gran calidad. Sí, la mayor parte de su cuerpo está hecho en plástico, pero es un plástico muy bueno que, además, está muy bien rematado. Destacamos el detalle de Fresh 'n Rebel por el color, ya que además de ofrecer una variada paleta de colores para este dispositivo, aplica bien el que el cliente haya elegido.

Estamos ante unos auriculares de diadema bastante grandes y prominentes, que ocuparán toda nuestra oreja. Las almohadillas tienen un tamaño distinto al de los soportes que las manejan, en los que vemos los botones para interactuar con los auriculares. La almohadilla superior tiene un tacto rugoso y es blanda pero con un toque rígido.

Puerto micro-USB, su única pega. Manuel Fernández Omicrono

Con respecto a conexiones, vemos un agradecido jack de auriculares, los botones de cancelación de ruido, apagado, Play y Pause así como unos botones dedicados al volumen. Junto a estos, nos encontramos con un micro-USB y un LED. El único punto negativo reside sobre el USB, que nos hubiera gustado que fuera USB-C. Aunque esto no es dramático ni mucho menos.

A la mano estos auriculares se sienten bien, en las orejas se sienten bien y en esencia todo el cuerpo rezuma premium por sus poros. Parecen unos auriculares mucho más caros de lo que podría parecer, y pese a que en un principio las almohadillas se pegan quizás demasiado a la cabeza, son muy cómodos y ligeros.

Son plegables. Manuel Fernández Omicrono

Otro punto importante es que son plegables, y podremos guardarlos si así lo queremos, lo que facilita su transporte. Sus almohadillas también son giratorias para que, en caso de que queramos descansar el oído, podamos apoyarlos en nuestro pecho. Pero si algo demuestran estos CLAM ANC, es que Fresh 'n Rebel ha pensado en todos los detalles posibles a la hora de comercializar estos auriculares con cancelación de ruido.

Los detalles importan

Son compactos incluso plegados. Manuel Fernández Omicrono

Cuando nos referimos a 'detalles', no hablamos en vano. De primeras, el empaquetado del dispositivo es muy premium, con una experiencia de unboxing muy lograda. Pero además de los auriculares, Fresh 'n Rebel ha tenido a bien incluir detalles que no son usuales ni mucho menos en esta clase de dispositivos, menos en este rango de precios.

Junto a los auriculares CLAM, nos encontramos con dos cables: un micro-USB de carga y un cable jack de 3.5 milímetros. Ambos cables son espectaculares; para empezar, concuerdan con el color que hayamos elegido para el dispositivo y por otra parte, son de altísima calidad. Están mallados en tela, lo que ayudará a su duración y las puntas de los mismos están rematadas en metal. Por si fuera poco, sus guardacables son generosos y ayudarán a que funcionen durante más tiempo sin romperse.

Los CLAM ANC son preciosos. Manuel Fernández Omicrono

Todo ello metido dentro de una bolsa de tela con dos bolsillos; uno en el que podremos meter los cables y otro para meter los auriculares plegados. Una bolsa que de nuevo tiene mucha calidad, con un rematado interno que se encargará de cuidar de arañazos nuestros CLAM ANC.

Pero es que por si todo esto nos pareciera poco, los detalles siguen importando si nos referimos únicamente al dispositivo. Los CLAM ANC están muy bien pensados, y se quitan de problemas ya conocidos en otros dispositivos.

Son cómodos y se ajustan a nuestra cabeza. Manuel Fernández Omicrono

Como hemos dicho, el soporte de las almohadillas es más pequeño que las almohadillas en sí del auricular. En esos soportes están los botones. Un fallo muy común en algunos auriculares es ubicar los botones en los mismos auriculares; al ser estos de gran tamaño suele ser todo un engorro no sólo encontrar los botones, sino pulsarlos.

En este caso no es así; la circunferencia del soporte hace que los botones queden perfectamente a la altura de los dedos y sean fácilmente reconocibles y fáciles de presionar. Además, quedan en la parte de atrás de la cabeza, lo que consigue que sea más natural el gesto de buscarlos. Es todo un gustazo manejar estos auriculares sin tener que depender del móvil.

¿Y qué tal suenan?

Tienen un muy buen sonido. Manuel Fernández Omicrono

Todo esto es muy bonito, pero ¿cómo suenan estos auriculares? Como hemos dicho, su principal punto fuerte es la cancelación de ruido activa. Los auriculares son inalámbricos, pero gracias a su conexión jack pueden ser usados sin dicha conectividad.

Cuenta con Bluetooth y una gran autonomía de hasta 35 horas. Autonomía que se reducirá si hacemos uso de la cancelación de ruido activa, como es lógico, pasando a 30 horas. El tiempo de carga es de unas 3 horas.

A nivel de sonido, los CLAM ANC prometen una grata experiencia auditiva. Cuenta con el chip dedicado de audio Qualcomm aptX, mejorando la calidad del sonido inalámbrico para disfrutar de un audio sin pérdidas. Por supuesto, los Clam ANC son compatibles con Android e iOS.

Su autonomía está muy bien. Manuel Fernández Omicrono

Centrándonos en el audio como tal, los CLAM ANC sacan pecho y dan una muy buena experiencia. De base, quizás tengamos que calibrarlos; tengo debilidad por freecuencias bajas y en este caso, de fábrica, los CLAM ANC pecan de no darle tanta cabida a dichas frecuencias. Algo que se puede solucionar si tenemos conocimientos de ecualización, ya que es algo muy personal. Por el resto, las frecuencias medias y altas están bien definidas y el sonido tiene muy buenos matices, es rico y se representa muy bien. Además, el volumen es muy alto.

Si activamos la ANC (la cancelación de ruido activa) el audio empeorará ligeramente, ya que anulará prácticamente todo el ruido exterior y perderemos aún más bajos, todo ello sin que la calidad de audio quede por debajo de los estándares que se le exigen a unos auriculares de más de 60 euros de precio. Un pequeño sacrificio que, por otra parte, nos da una grandísima recompensa.

Tienen muy buen sonido. Manuel Fernández Omicrono

Y es que la cancelación de estos CLAM ANC es absolutamente excelente. De base, los auriculares aíslan muy bien pasivamente, pero los CLAM hacen un grandísimo trabajo a la hora de eliminar el ruido. Tanto es así, que incluso nos hemos visto en ocasiones obligados a desactivarlo porque escuchábamos tan poco ruido que necesitábamos retomarlo para oír la ciudad para de cruzar pasos de cebra, atender al tráfico, etcétera.

Otro detalle a tener en cuenta es que dicha activación funciona incluso con los auriculares apagados. Podremos usarlos con dicha cancelación incluso de forma cableada. No obstante, si nos quedamos sin batería, no podremos usarla (como es lógico). Lejos de todo esto, el sonido es muy bueno y está a la altura.

Normalmente, los CLAM ANC cuestan 129 euros, y su versión sin ANC 79 euros. A modo de oferta por el Black Friday, podremos encontrarlos en la página web de Fresh 'n Rebel a 99 euros y en tiendas como Veepee.es a 64.99 euros. Son unos auriculares muy recomendables a su precio base, por lo que a este coste creemos firmemente que es una de las mejores opciones en lo que a auriculares con cancelación de ruido se refiere.