El altavoz de Huawei llega a España: inalámbrico y centrado en la calidad de sonido

Cuando Huawei presentó el nuevo Sound X, el año pasado, en OMICRONO nos entusiasmamos por un producto con mucho potencial en el cada vez más saturado mercado de los altavoces inteligentes.

Sin embargo, al igual que muchos otros productos de fabricantes chinos, éramos conscientes de que las posibilidades de que llegase a España eran mínimas; aunque el anuncio a principios de año de que saldría de China nos daba esperanzas.

Finalmente, Huawei ha podido confirmar la fecha de lanzamiento del Sound X en España, y aunque puede tener algunas limitaciones respecto a la versión original, sigue siendo un dispositivo interesante.

Así es el altavoz de Huawei

El Sound X es el primer altavoz de Huawei de gama alta que llega a España, una ocasión especial que supone que el fabricante chino amplía aún más su oferta en nuestro país. Huawei ya no es una marca sólo de móviles, como demuestran sus ordenadores portátiles.

El nuevo Huawei Sound X Huawei Omicrono

Con el Sound X, Huawei presenta una alternativa a altavoces potentes como el Amazon Echo Studio o el Apple Homepod. Por lo tanto, es más grande y capaz que otros modelos más simples, pese a ser completamente inalámbrico. La prioridad de Huawei ha estado en ofrecer un sonido con impacto pero de calidad, con dos subwoofers de 60 W.

Para ello, Huawei se ha asociado con la marca francesa Devialet, con el objetivo no solo de conseguir un buen altavoz, sino también buenos algoritmos que mejoren la calidad del sonido.

Frontal del Huawei Sound X Huawei Omicrono

La clave de esto está en la tecnología SAM (Speaker Active Matching), unos algoritmos que adaptan la señal a las características del propio altavoz, con el objetivo de reducir al máximo las distorsiones. Es muy común encontrarse momentos en los que nuestro altavoz suena mal por culpa de una canción mal ecualizada, o puede simplemente que estemos forzando demasiado el volumen por ejemplo; esta tecnología busca impedirlo tanto en el volumen más alto como en los tonos bajos.

Otra tecnología interesante se llama Push-Push, que intenta evitar uno de los problemas de contar con dos altavoces juntos: las vibraciones que generan. Para evitarlo, Push-Push anula las vibraciones entre sí, y como resultado, el altavoz no vibra incluso cuando subimos el volumen y el resto de la casa empieza a hacerlo.

Conectado al móvil

Huawei no hace mención alguna de las características de asistente personal del Sound X, y a falta de respuesta oficial, todo indica que no es un altavoz inteligente. La versión original china contaba con el asistente propio de Huawei, pero no está confirmado que la versión europea lo use.

Parte superior del Huawei Sound X Huawei Omicrono

Al menos sí que se puede conectar al móvil usando Huawei Share, que permite activar el altavoz sólo con poner el móvil encima; automáticamente se enlazarán y el altavoz pasará a reproducir lo que tengamos en nuestro dispositivo.

El Huawei Sound X está disponible a partir del día de hoy, por un precio de 299 € en su tienda oficial.