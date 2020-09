Probamos el CAT S42, el smartphone barato a prueba de golpes

Una de las grandes preocupaciones de los españoles con su teléfono es su resistencia. Sin embargo, esta preocupación no la tienen los dueños de móviles rugerizados, esos teléfonos ultrarresistentes cubiertos con protección especial y que todavía resultan un artículo de nicho. Sin embargo, CAT quiere democratizarlo con el S42, un smartphone rugerizado pero de bajo coste.

El CAT S42 (249€) tiene un reto. Convencer a aquellos que buscan un móvil barato pero también que sea a prueba de todo. Y es que trabajar en un segmento de precios bajo hace que también puede conllevar una baja resistencia. Pero este no es el caso.

El S42 consigue algo que muchos no logran: ser resistente, barato y al tiempo cumplir con las exigencias de un usuario que está acostumbrado a teléfonos normales. Lo hemos puesto a prueba y ha salido bien parado.

Resistente, pero no aparatoso

Smartphone Cat S42. Manuel Fernández Omicrono

Uno de los problemas que suelen tener los teléfonos rugerizados suele ser su tamaño y peso. Al estar tan protegidos, estos dispositivos tienden a pesar bastante más y suelen ser más grandes de lo normal. En un trabajo exigente (por ejemplo, una obra) esto es ideal, pero en el día a día puede ser un problema. Es por ello que este CAT S42 juega en esa línea fina de ser resistente pero sin ser aparatoso.

El CAT S42 es un gama media de manual. Manuel Fernández Omicrono

En pro de la resistencia, este S42 no adopta ninguno de los estándares estéticos esperables. El cuerpo está cubierto casi al completo de goma TPU antideslizante. Asi como encontramos una pantalla con un cristal ultrarresistente sin muesca o perforación, pues disponemos de unos marcos considerables: a la hora de trabajar necesitas claridad, y no estética. Asimismo, todos los puertos del smartphone están cubiertos, desde el jack de audio hasta el micro-USB.

Los puertos de este smartphone están cubiertos. Manuel Fernández Omicrono

En las esquinas del dispositivo, uno de los puntos más frágiles de cualquier smartphone, encontramos un recubrimiento adicional, esta vez con un tacto rugoso para mejorar el agarre. Esto ayuda, ya que a pesar de no ser aparatoso, la sujeción en la mano se ve mermada por sus 220 gramos de peso.

Pese a todo, el CAT S42 no se nos ha hecho pesado en ningún momento; es lo suficientemente ligero como para no sentir que tienes un arma arrojadiza en la mano, pero a la vez lo suficientemente resistente para saber que, en caso de caída, sufrirá más la superficie sobre la que caiga el móvil.

Aguanta lo que le echen

Cuenta con una protección sorprendente. Manuel Fernández Omicrono

La norma entre los smartphones rugerizados baratos es que la protección se quede únicamente en el exterior. La goma siempre será más resistente ante golpes que el cristal o el aluminio. El CAT S42 no se limita simplementa a eso. Tenemos protección IP68 contra el agua y el polvo, protección a prueba de caídas hasta 1,8 metros sobre acero, resistencia a vibraciones y especificación militar 810H, lo que se traduce en que el S42 aguanta cambios de temperatura de entre -30 hasta 75 grados durante 30 minutos.

Dado el coste del dispositivo, esto no es en absoluto normal y por ende hemos querido probarlo a fondo, pero de forma realista. Si bien este smartphone es ideal para el trabajo, no sería muy lógico pegarle con un martillo o pisotearlo, ya que estos no son escenarios realistas para las tareas que realizará el móvil.

Por lo tanto, hemos probado a dejarlo caer al suelo, darle alguna patada que otra, dejarle caer cosas encima como objetos de metal o agua... y nada. El CAT S42 no se ha inmutado en nuestras pruebas. Incluso la pantalla, que es la zona más susceptible a reflejar impactos directos ha aguantado con su certificación Corning Gorilla Glass 5.

Aguantará lo que le echen. Manuel Fernández Omicrono

Además, lo hemos sumergido en agua muy fría y muy caliente. No hemos llegado a derramar cloro o alcohol a presión sobre él, pero CAT además explica que aguanta 3.000 ciclos de blanqueo con cloro y la abrasión con alcohol a presión de 500 gF durante cientos de ciclos.

Tras todas las pruebas, hemos realizado otros tests de uso normal después de los 'incidentes'. Ningún problema; el dispositivo sigue funcionando con Adroid 10, y tanto su conectividad WiFi como su Bluetooth 5 funcionaban perfectamente. Su cámara de 13 MP y su sensor frontal de 5 tampoco se han dañado.

Su pantalla de 5.5 pulgadas HD no drena mucho su batería. Manuel Fernández Omicrono

Pero sin duda alguna uno de sus puntos más positivos es la batería de 4200 mAh. Es cierto que su sistema de carga no destaca por la velocidad, pero en cuanto a autonomía nos ha dado muy buenos resultados. Ayuda a que su pantalla de 5.5 pulgadas sea HD+, así que no consumirá demasiado. Por otra parte, su procesador MediaTek Helio A20 tampoco emplea muchos recursos del sistema.

Barato no significa malo

El CAT S42 es un buen smartphone rugerizado y barato. Manuel Fernández Omicrono

Todos buenos puntos positivos de por sí, que se ven aderezados por un precio contenido: 249 euros que hacen del S42 una de las mejores alternativas dentro del mercado de los smartphones rugerizados baratos. Además, la garantía nos permitirá tener 2 años de seguridad.

Si bien hay bastantes alternativas mejores para llevar un smartphone en el día a día, el S42 es un móvil perfecto para llevar al trabajo, especialmente si tienes que lidiar con muchos accidentes laborales y propicios a caídas o exposiciones fuertes.