De Apple Watch a iPad: todo lo que esperar de la presentación de Apple

Como cada septiembre Apple vuelve a tener a medio mundo pendiente de sus novedades. Este martes a las 19:00 horas está marcado en rojo por millones de entusiastas de la tecnología para conocer antes que nadie qué es lo que la compañía tecnológica de Cupertino anuncie. Sin embargo, y salvo sopresa mayúscula, Apple romperá con diez años de tradición.

Su habitual evento de mediados de septiembre no girará en torno a sus populares iPhone. El coronavirus ha afectado a todos, incluyendo a los planes de Apple. Para conocer al esperado iPhone 12 habrá que esperar unas semanas, tal y como confirmó Apple a sus accionistas, mientras que reputados analistas como Ming-Chi Kuo apuntan a mediados de octubre para el gran evento de sus renovados teléfonos.

Pese a que haya que esperar todavía para el iPhone, llegarán nuevos dispositivos. El evento de Apple de este año destaca por su lema Times Flies (el tiempo vuela), un guiño que parece evidente a otro de los gadgets más rumoreados en los últimos tiempos: la renovación de su reloj inteligente, el Apple Watch.

La otra gran estrella de la tarde sería un nuevo iPad Air con marcos más estrechos y una superficie útil más aprovechable. Sin embargo, no se descarta que Apple se saque de la chistera un aluvión de novedades y en las últimas horas ha cogido fuerza la presentación de los localizadores AirTags, nuevos dispositivos de audio e incluso un método para aunar sus servicios bajo una suscripción única.

'Time Flies', el lema del evento. Apple Omicrono

Dos Apple Watch

El pasado septiembre Apple lanzó al mercado el Apple Watch Series 5, un dispositivo centrado en la salud y que destacaba por mantener la pantalla siempre activa. Ahora, está previsto que la compañía de a conocer la renovación de éste: el Apple Watch Series 6, así como una versión más barata que podría denominarse Apple Watch SE, a semejanza de su iPhone más asequible.

Mark Gurman, uno de los insiders con mayor conocimiento dentro de lo que se mueve en el campus de Cupertino, detalla en Bloomberg que el nuevo Watch Series 6 mantendrá los dos tamaños del actual Series 5 (40 y 44 mm), dispondría de un nuevo color y cuya gran novedad será la capacidad de hacer seguimiento del oxígeno en sangre (spO2) con precisión.

Apple Watch Series 5 Esteban Palazuelos Omicrono

Otra de las grandes novedades de este nuevo Series 6 sería una mejora de la duración de batería ya que además de mejorar su monitorización física, también tendría la capacidad de hacer medición de la calidad de sueño. Es por ello que se especula además que podría venir con carga rápida, que se antoja fundamental para durar día y noche.

El Apple Watch SE por su parte sacrificaría características para ser más barato y sustituir así al Series 3 que se vende por 229 euros. Tendría una pantalla más pequeña (40 y 42 mm) y sin la capacidad de mantenerla encendida cuando no se está mirando. Tampoco tendría la capacidad de realizar electrocardiogramas pero estaría igualmente centrado en la salud y en el deporte.

iPad Air sin marcos

Si Apple renovó su iPad más ambicioso, el iPad Pro, el pasado marzo, este mes de septiembre le tocaría el turno al iPad Air que heredará el aspecto de su hermano mayor. De este modo, la cuarta generación del dispositivo contará con marcos más estrechos que pueden hacer que mantenga dimensiones pero que su pantalla pueda crecer hasta las 10,8 pulgadas en diagonal, frente a las 10,5 actuales.

Pese a que su diseño se asemeje al del iPad Pro, habrá diferencias reseñables. No contaría con Face ID, el sistema de reconocimiento facial de Apple, y en su lugar tendría el lector de huellas Touch ID que podría ubicarse en el botón de bloqueo. Tampoco tendría el LiDAR en la parte trasera sino una única cámara. Sí que tendría Smart Connector con lo que podría ser compatible con teclados como el Magic Keyboard con la idea de tener un iPad más barato que también pueda sustituir a nuestro MacBook.

iPad Air 4

Touch ID

Touch ID

via 小红书

Aunque mejoraría el procesador, el nuevo Air tampoco contaría con pantalla ProMotion que, gracias a tener una tasa de refresco de 120 hz, hace que la experiencia sea más fluida. Eso sí, todo parece indicar que daría el salto al Apple Pencil 2. Cabe destacar que este iPad sería el primero de dos que tendrían que llegar este año, reveló Kuo, que apuntó a que el iPad Mini también podría verse renovado antes de que acabe el año.

AirTags: nunca pierdas la cartera

Un rumor que ha ganado peso en las últimas horas ha sido los AirTags, unas balizas de localización al estilo Tile, pensadas para que el usuario no pierda ninguno de sus bienes más preciados.

Según ha detallado Jon Prosser Apple dejará ver en su evento de este martes unos pequeños dispositivos que, a través de la tecnología Bluetooth se conectarán con nuestro móvil para determinar a qué distancia están de nosotros así como conocer la última ubicación conocida.

Diseño rumoreado de los Apple AirTags Jon Prosser Omicrono

Si funciona como los Tile, una de las referencias veteranas y que ya integran algunos fabricantes en sus productos, también se podrían crear una comunidad de usuarios para aprovechar la tecnología coral y localizarlos aunque no estemos cerca. Cabe tener en cuenta que estos rastreadores también funcionarían en sentido inverso, es decir, para localizar el teléfono.

Novedades en servicios

Los servicios se han convertido en un pilar fundamental de la compañía. Su crecimiento se ha disparado hasta acaparar un 22% de los ingresos por lo que Apple quiere hacerlos crecer de la mano de su ecosistema.

El año pasado durante la presentación del iPhone 11, además de presentar un nuevo reloj y un nuevo iPad, Apple también anunció que su ambicioso servicio de televisión Apple TV+ sería gratuito durante un año para todo aquel que se comprase un nuevo dispositivo. De modo similar, se espera que la empresa pueda hacer algún anuncio con respecto a sus servicios en la keynote de este martes.



Todo apunta a que el anuncio estrella podría ser Apple One, una suscripción que aunaría varios de sus servicios en un único pago, lo que permitiría al usuario tener un descuento a si los contratase por separado. Se espera que haya diferentes packs con Music y TV+ como principales referencias, pero al que se le podría añadir Arcade o News+.

'The Morning Show', uno de los éxitos de Apple TV+. Apple Omicrono

Asimismo, dadas las capacidades de seguimiento físico del reloj y el auge del entrenamiento en casa provocado por la pandemia, podría llegar Apple Fitness, un sistema de suscripción que rivalizaría con el auge de los youtubers de ejercicio en casa y que abriría la puerta para acuerdos con empresas como Nike o Peloton, con lo que se explotaría aún más GymKit.

Otras sorpresas

Entre los rumores de última hora también se especulan con otros dispositivos que está previsto que Apple de a conocer antes de que acabe el año. Su inclusión entra dentro de las posibilidades, pero que no se vean en la keynote de este martes tampoco sería una sorpresa.

Logotipo de Apple Reuters Omicrono

Se especula con que puedan llegar dos novedades relativas al audio. Un HomePod renovado, más pequeño y accesible que el modelo actual, así como unos AirPods Studio, los que serían los primeros auriculares de diadema de la compañía con cancelación de ruido. Cabe recordar que durante el pasado WWDC Apple anunció que los AirPods Pro contarán con sonido espacial, una función que podría llegar a estos Studio y rivalizará con el 360 Reality Audio de los Sony WH-1000XM4. Menos probable parece que se den a conocer novedades informáticas como sus Mac basado en ARM, un nuevo MacBook Air o una renovación de su Apple TV.



Eso sí, no cabe descartar nada ya que la compañía siempre tiene la capacidad de sorprender al público. En cualquier caso hasta que Tim Cook no deje el escenario del teatro Steve Jobs -aunque esteé vacío por el carácter virtual del evento- no se podrá confirmar qué nuevos dispositivos llegarán a las tiendas en las próximas semanas.