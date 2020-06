El iPhone 12 podría no incluir cargador en la caja

Hace unas semanas hablábamos de la posibilidad de que Apple eliminara de la caja los EirPods cableados. Así se reducirían costes y además forzaría a los usuarios a comprar aparte o esos auriculares o los AirPods. Una nueva noticia sale a la palestra que podría ser peor: la eliminaicón no solo de los EarPods, sino directamente del cargador.

Así lo ha dejado caer Ming-chi Kuo, el ya afamado analisa que ha explicado que los iPhone 12 del 2020 eliminarán el adaptador de corriente de la caja. Nos solo los futuros nuevos dispositivos de Apple; el iPhone SE de 2020 también podría eliminar este cargador este mismo año.

Según informa MacRumors, Kuo en una nota a sus inversores explica que Apple estaría tratando de compensar los aumentos de costes que derivarían de la actualización a redes 5G en los iPhone. Además de la eliminación del cargador, se optarían por otras medidas como por ejemplo el uso de un embalaje ecológico.

Adiós al cargador del iPhone 12

Cargadores Lightning. Mika Baumeister Unsplash

Y es que implementar el 5G en los iPhone supondría un aumento de costes inesperado para Apple. Hay que recordar que la firma está optando por una nueva estrategia que ha aplicado a dispositivos como los iPhone 11, Xr y SE y que le ha funcionado tremendamente bien. Por lo tanto, un coste exacerbado serái absolutamente incompatible con esta estrategia.

El plan que estaría desarrollando Apple sería eliminar de la caja el cargador para que los usuarios lo compraran por separado y así compensar costes. Por otra parte, intentaría reducir los costes de envíos para que más teléfonos pudieran caber en un solo paquete al por mayor. El embalaje sería más pequeño y ecológico, ayudando así a mitigar costes.

En estos momentos todos los iPhone incluyen unos EarPods Lightning junto a cargadores de entre 5W y 18W en los modelos más altos. De hecho, no fue hasta el año pasado que Apple empezó a incluir el cargador rápido en la caja pero solo en los modelos más tope de gama, después de las quejas de los usuarios que recibieron el cargador de 5W en la generación de los XS.

Una idea polémica

iPhone nuevo. Drew Coffman Unsplash

A priori puede parecer una idea totalmente absurda e injusta; los iPhone, pese a que no serán mucho más caros que los de la generación anterior, no serán especialmente económicos. Es lógico pensar que es injusto que, al haber pagado miles de euros por un teléfono, Apple no se digne a darnos el cargador rápido en la caja.

No obstante, esta idea tiene cierto sentido. Primero el usuario podría escoger adquirir de primeras el cargador rápido en vez de conformarse con el de 5W en caso de escoger los modelos inferiores, como el 12 o el 12 Max. Además, usualmente los que compran los nuevos modelos de iPhone son usuarios históricos de la firma, que tendrán más cargadores de iPhone por casa y que podrán usar.

Eso no quita que, de tomar esta decisión, Apple podría recibir severas críticas por ello. Pocas marcas de telefonía han decidido hacer esto, y las pocas que lo han hecho han sido objeto de duras críticas. Tendremos que esperar para ver qué ocurre.